Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc kijken terug op een ‘weinig bevredigende’ kwalificatie in Japan. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de achtste tijd, terwijl zijn teamgenoot de vierde startplek veroverde. Na een dubbele diskwalificatie in Shanghai zijn beiden erop gebrand om punten te scoren in Suzuka, al is dat voorlopig makkelijker gezegd dan gedaan. Na de slechtste seizoensstart in jaren bezet de Scuderia op de vijfde plaats in het kampioenschap.

Lewis Hamilton verklaarde na de kwalificatie dat hij moeite had om prestaties uit zijn Ferrari te persen, mede dankzij een gewijzigde set-up. “Van mijn kant was het niet goed genoeg,” verzuchtte hij, enigszins neerslachtig. “De achtste plaats is duidelijk niet geweldig. Ik was al blij dat ik Q3 kon halen, daarna volgde een spannende strijd met eigenlijk alle andere coureurs. Helaas heb ik gewoon geen geweldige ronden gereden in die laatste sessie.”

“Natuurlijk zouden we hoger willen eindigen,” lichtte de 40-jarige Ferrari-coureur toe. “Maar in dat opzicht zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Gelukkig heeft Charles het geweldig gedaan,” doelde hij op zijn teamgenoot bij Ferrari. “We hebben allebei verschillende afstellingen gekozen – helaas had ik daardoor veel onderstuur en kon ik het gewoon niet waarmaken tijdens de kwalificatie.” Met het oog op de aankomende Grand Prix is Hamilton verheugd over de huidige weersvoorspellingen. Het belooft immers hard te gaan regenen gedurende de race. “Ik hou echt van een beetje neerslag, dus ik hoop dat het morgen goedkomt na zo’n kwalificatie.”

‘Doel is om ook races te winnen’

“Vooral na de laatste race willen we natuurlijk hoog inzetten,” vulde Leclerc aan. Beide Ferrari-coureurs werden na de GP van China gediskwalificeerd. “Ik heb alles gegeven in Q3 – vandaag konden we gewoon niets meer uit de auto halen. Natuurlijk is P4 geen bevredigend resultaat en moeten we blijven werken om het gat naar McLaren te dichten. Het doel is om ook races te winnen.” Terugkijkend op de eerdere sessies in Suzuka, is Leclerc wel positief.

“Ik voel me veel comfortabeler in de auto na de veranderingen die we gisteren aan de set-up hebben doorgevoerd,” besloot de Monegask. “Dat gaf me ook wat meer vertrouwen achter het stuur. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe het morgen in de race aanvoelt, afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk.”

