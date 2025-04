Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt terug op een geslaagde zaterdag op Suzuka. Na twee moeizame raceweekenden in Melbourne en Shanghai viel er op het Japanse asfalt eindelijk wat te vieren voor de Oostenrijkse renstal. In de slotfase van de kwalificatie verzekerde Max Verstappen zich, middels een sensationeel rondje, van poleposition. Zijn kersverse teamgenoot, Yuki Tsunoda, was minder fortuinlijk, al liet de Japanner volgens Horner wel veelbelovende dingen zien.

Het had niet veel gescheeld of McLaren had opnieuw de eerste startrij bezet. Tegen het einde van de kwalificatie voerde Lando Norris de tijdlijsten aan, terwijl teamgenoot Oscar Piastri hem op de voet volgde. Echter, uit de laatste sectortijden van Max Verstappen bleek dat hij de Nederlander nog een gooi kon doen naar de eerste startplekken. Uiteindelijk verbeterde hij de tijd van Norris met slechts 0,012 seconde. Het rondje gaat de boeken in als een van Max’ mooiste, helemaal doordat de RB21 echt niet zo snel is als de MCL39.

‘Tsunoda liep achter de feiten aan’

“Een ongelooflijke ronde van Max om voor de vierde keer op rij poleposition te pakken hier in Suzuka,” reageerde Christian Horner achteraf. “We hebben de auto dit weekend op z’n kop gezet,” doelde hij op de vele aanpassingen die het team nog heeft moeten maken. “Max en het team hebben keihard gewerkt om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Ze hebben het collectief geweldig gedaan – het was nota bene één van zijn beste kwalificatieronden ooit, met als kers op de taart een nieuw ronderecord; echt uitstekend.”

Verstappen en Norris waren de eerste coureurs ooit die op Suzuka onder de 1:27 reden. Daarmee verbeterden zij het onofficiële ronderecord van Sebastian Vettel uit 2019. “Het was een zeer verdiende, zij het enigszins onverwachte pole,” besloot Horner. Yuki Tsunoda, die dit weekend zijn debuut maakte voor Red Bull, had minder geluk. Na een aantal sterke trainingssessies, ging de Japanner in Q2 al onderuit. Uiteindelijk kwalificeerde hij zich als vijftiende, ware het niet dat hij door de gridstraf van Carlos Sainz nog één plaatsje opschuift.

“Dat Tsunoda werd uitgeschakeld in Q2 was erg jammer, want in de eerste kwalificatiesessie deed hij het erg goed,” lichtte Horner toe. “Hij bleef binnen een tiende van de tijd van Max Verstappen, maar in Q2 kende hij een ‘momentje’ in de tweede bocht. Daarna loop je qua rondetijd gewoon wat achter de feiten aan,” aldus de teambaas.

