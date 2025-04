Yuki Tsunoda kreeg zijn thuisfans zaterdag nog niet op de banken. In aanloop naar de GP van Japan kwalificeerde de Red Bull-debutant zich als vijftiende. Na een aantal goede vrije trainingen slaagde hij er niet in om de RB21 in Q3 te krijgen. Tot overmaat van ramp klokte zijn voorganger Liam Lawson in de Racing Bulls de veertiende tijd. Een verslagen Tsunoda betreurt de gemiste kans, maar is tegelijkertijd positief over zijn gevoel in de auto.

Een zichtbaar teleurgestelde Yuki Tsunoda stond na de kwalificatie in Suzuka de pers te woord. Wat had hij graag meegedongen naar een startplek in de voorhoede. Waar Max Verstappen met een magisch rondje poleposition veroverde, vertrekt de Japanner zondag vanaf P15. “Ik voel me in ieder geval goed in de auto, ik heb het zelfvertrouwen,” verzuchtte Tsunoda. “Helaas had ik weinig tijd voor een goede opwarmronde, dus ging ik met redelijk koude banden mijn snelle ronde in. Daardoor had ik wel een paar ‘momentjes’ en was ik niet in staat om een snelle tijd neer te zetten. Dat heeft me echt een plekje in Q3 gekost, want ik had hoe dan ook het juiste tempo.”

LEES OOK: Verstappen vol ongeloof na pole in Japan: ‘Geweldig, zelf ook verrast’

Voor Tsunoda was het zijn eerste kwalificatiesessie met Red Bull. Na het raceweekend in Shanghai erfde hij het stoeltje van Liam Lawson, die werd teruggezet in de VCARB 02. “In vergelijking met de Racing Bulls is de Red Bull minder vergevingsgezind – je moet op het scherpst van de snede rijden, anders kun je nooit het maximale uit de auto halen,” legde Tsunoda uit. “Een goede set-up en de banden op de juiste temperatuur krijgen luistert dus best nauw. Wat dat betreft ging het goed vandaag, alleen in dat laatste rondje helaas niet. Toch is er genoeg positiefs om mee te nemen – nogmaals, ik voel me goed in de auto, ik heb het zelfvertrouwen, maar helaas kon ik gewoon niet maximaliseren.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.