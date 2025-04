Na tweemaal de snelste tijd te hebben gereden in de vrije trainingen, leek Lando Norris af te stevenen op poleposition in Japan. Echter, tijdens de kwalificatie moest de Brit het op de valreep afleggen tegen Max Verstappen. De Nederlander reed een ongelooflijk rondje en verzekerde zichzelf van de eerste startplek. Ondanks dat Norris wel op de eerste rij start, is hij gefrustreerd dat hij niet meer uit zijn McLaren heeft kunnen persen.

“Suzuka is een circuit waar je gewoon op verschillende gebieden moet blijven schaven,” verklaarde Norris achteraf in een persconferentie. “In de snelle bochten moet je echt lef tonen.” Aanvankelijk stootte Lando Norris met een uiterst snelle ronde zijn teamgenoot Oscar Piastri van de eerste startplek, maar Max Verstappen wist daar op het nippertje nog 0,012 seconde onder te duiken.

“Ik was eerlijk gezegd behoorlijk tevreden met mijn ronde,” aldus Norris. “Ik probeerde in Q3 nog één keer extra aan te zetten, maar dat was duidelijk niet genoeg. De volgende keer zal ik gewoon nog beter mijn best moeten doen.” Nadat Norris tijdens de afgelopen GP van China moeite had met de balans van zijn MCL39, is hij in Suzuka blij te melden dat hij de auto naar tevredenheid kan besturen. “Ik was blij met de balans,” verzekerde hij. “De marge is gewoon zo klein – vandaag was het gewoon niet goed genoeg voor poleposition. De auto is in ieder geval veel meer naar mijn zin; ik ben veel gelukkiger dan in China.”

‘Frustrerend’

Toch was het ‘frustrerend’ dat uitgerekend de kwalificatie de enige sessie was waarin een McLaren niet aan de leiding ging. “Ik heb me het hele weekend zelfverzekerd gevoeld,” legde Norris uit. “Weet je, als we tijdens de eerste vrije training hadden gekwalificeerd, of als het een sprintweekend was geweest, dan had ik veel verder kunnen liggen. Iedereen is gewoon goed genoeg om het verschil op zaterdag goed te maken. Tot nu toe waren we met z’n tweeën (de beide McLaren-coureurs, red.) altijd de snelste, behalve in deze sessie, dus dat is een beetje frustrerend.”

LEES OOK: Hadjar opnieuw sterk in kwalificatie, ondanks ‘nachtmerrie’ in de cockpit

De 25-jarige aanvoerder van het kampioenschap realiseerde zich wel waar hij nog tijd kon winnen ten opzichte van Verstappen. “Er zijn bepaalde bochten waar ik nog steeds moeite mee heb,” verzuchtte hij. “Dan heb ik te weinig grip aan de voorkant. Het is dus wel duidelijk wat bij me past en wat niet, en welke circuits me in staat stellen om snel te zijn.” Met het oog op de race vindt Norris het lastig om een voorspelling te doen, mede dankzij het onheilspellende weerbericht. “Het belooft een race zoals in Melbourne te worden, dus het wordt hoe dan ook spectaculair,” besloot hij grijnzend. “Ik zal gewoon die gast die links van me zit, moeten inhalen,” wees hij naar Verstappen.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.