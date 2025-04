Isack Hadjar klokte tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan de zevende tijd. Een knap resultaat van de Frans-Algerijnse coureur, die ver boven teamgenoot Liam Lawson en Red Bull-debutant Yuki Tsunoda eindigde. Echter, zijn kwalificatie werd gekenmerkt door geklaag over de boordradio – problemen met de stoel speelden hem parten. Tussen de sessies door was te zien dat zijn gezicht van de pijn vertrok.

In de televisieuitzending was te zien hoe Isack Hadjar zich extreem ongemakkelijk voelde gedurende de kwalificatie. Achteraf bleek dat de veiligheidsgordel te strak om hem heen zat – een probleem dat tussen de sessies door verholpen kon worden. Te midden van alle worstelingen op de baan vreesde Hadjar dat hij zou crashen, maar na een ‘ongelooflijke’ ronde in Q1 veroverde hij uiteindelijk de zevende startplek.

‘Een nachtmerrie’

“Het was een nachtmerrie”, reageerde Hadjar achteraf. “Dan overdrijf ik echt niet. Maar ik heb het gewoon gehaald, dus ik ben echt trots op mezelf. Die ronde die ik in Q1 reed, was echt ongelooflijk. In de derde bocht dacht ik al: ‘Oké, dit gaat niet goed’. Ik crashte bijna.” Met de hakken over de sloot kwalificeerde hij zich voor Q2, om daarna teamgenoot Liam Lawson en ex-teamgenoot Yuki Tsunoda af te troeven. Ook zijn idool, Lewis Hamilton, hield hij achter zich. “Ik had een beetje pijn, maar ik probeerde me gewoon te concentreren op snel rijden. Dat leek te werken.”

“Q1 en Q2 waren oké, al ben ik nog steeds niet tevreden over alles”, legde de Racing Bulls-coureur uit. “Elke ronde die we reden, verbeterden we de balans en de afstelling. In mijn laatste ronde kwam de auto echt tot leven. Ik had niet veel sneller kunnen gaan.” Hadjar, die dit jaar debuteerde in de Formule 1, is trots dat hij in Q3 kon maximaliseren. “In die laatste ronde weet je gewoon: ‘Ik moet een tandje bijzetten en hopen dat het goed gaat’. Dat vergt veel concentratie, maar ik was meer gefocust dan ooit. Het was best dapper om die extra stap te zetten.”

