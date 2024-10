Christian Horner snapt niks van de protesten van McLaren na de race in Austin. Volgens de teambaas staat in de reglementen duidelijk uitgelegd waarom Lando Norris een vijf seconden-tijdstraf kreeg voor zijn inhaalactie op Max Verstappen. De stewards leggen uit waarom de Brit wel ‘maar’ een vijf seconden-straf kreeg, in plaats van de gebruikelijk tien seconden.

Na afloop van de Grand Prix in Austin ontstond een controverse over de clash tussen Norris en Verstappen in de slotfase van de race. McLaren snapt niet dat alleen Norris is bestraft voor zijn veelbesproken inhaalactie op Verstappen, omdat ook de Nederlander toen de baan afging. Red Bull-teambaas Christian Horner is op zijn beurt verbaasd over de felle reactie vanuit McLaren.

“Ten eerste was het racen tussen die twee competitief en geweldig om naar te kijken en alle coureurs weten heel goed wat de regels zijn”, vertelt de teambaas aan de aanwezige pers. “De inhaalactie werd buiten de baan gemaakt. Daar hebben we al eerder mee te maken gehad. Ik denk zelfs hier (op COTA, red.) tegen Kimi (Räikkönen, red.). Voor ons was het glashelder dat de passeerbeweging buiten de baan was gemaakt. Dus hij had de plek terug moeten geven. Hij koos ervoor om dat niet te doen. Dus daarom was er een straf.”

Stewards leggen uit

De stewards geven inderdaad ook zelf als reden voor de tijdstraf van Norris op dat de coureur Verstappen inhaalde, terwijl hij buiten de baan was. In officiële termen valt dit onder het verlaten van de baan en vervolgens het behalen van een voordeel.

“Auto 4 (Norris, red.) haalde auto 1 (Verstappen, red.) aan de buitenkant in, maar zat niet op gelijke hoogte met auto 1 bij de apex”, aldus het officiële FIA-document. “Daarom, volgens de richtlijnen van de Driving Standards Guidelines, had Auto 4 het ‘recht’ op de bocht verloren. Omdat Auto 4 de baan verliet en terugkeerde voor Auto 1, wordt dit beschouwd als een geval van het verlaten van de baan en het verkrijgen van een blijvend voordeel.”

De stewards leggen ook meteen uit waarom Norris een tijdstraf van vijf seconden kreeg in plaats van de gebruikelijke tien seconden-straf. “Er wordt een straf van vijf seconden opgelegd in plaats van de straf van tien seconden die in de richtlijnen wordt aanbevolen, omdat de bestuurder van auto 4 na de inhaalmanoeuvre aan de buitenkant weinig andere keus had dan de baan te verlaten vanwege de nabijheid van auto 1 die ook de baan had verlaten.”

