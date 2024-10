McLaren-CEO Zak Brown eist dat er alsnog maatregelen worden genomen tegen Red Bull. De Oostenrijkse renstal kwam in aanloop naar de GP in Austin onder vuur te liggen. Een vermeende functie op de RB20 zou in strijd zijn met de reglementen. Een storm in een glas water, zo bleek achteraf; Red Bull paste de auto aan en werd verder niet bestraft. Brown hoopt echter dat er alsnog ‘consequenties’ zullen volgen.

Red Bull zou een functie op de auto hebben waarmee de rijhoogte van de zogenaamde bib tussen kwalificaties en races kan worden aangepast. Het gaat hier om het voorste deel van de vloer. Tussen deze sessies gelden strenge parc fermé-regels — het gebruik van een dergelijke functie zou dus ten strengste verboden zijn. De FIA oordeelde dat het onderdeel moest worden aangepast, maar Red Bull kreeg verder geen straf.

Zak Brown laat het er niet bij zitten. De CEO van McLaren, de grootste rivaal van Red Bull in het constructeurskampioenschap, roept de FIA op om het gebruik van deze vermeende functie nog nauwkeuriger te onderzoeken. Christian Horner verdedigde zich door te stellen dat Brown last heeft van ‘paranoia’, maar de Amerikaan blijft zich bemoeien met de discussie rondom Red Bull.

‘Beëdigde verklaring’

“Ik zou graag zien dat de teamleiding van Red Bull, de voormalige hoofdmonteurs én de huidige monteurs een beëdigde verklaring ondertekenen waarin staat dat ze dat omstreden onderdeel nooit hebben gebruikt,” zei Brown tegen de Daily Mail. “In de paddock wordt immers gesuggereerd dat ze dat wel hebben gedaan. De enige manier om dat uit te sluiten is door een ouderwetse verklaring af te leggen.”

Brown eist bovendien een straf als blijkt dat er daadwerkelijk regels zijn overtreden. “Er moet wel een afschrikmiddel zijn,” stelde hij. “In het verleden werden teams en coureurs gediskwalificeerd van races en kampioenschappen. Daarmee zeg ik niet dat Max (Verstappen, red.) gediskwalificeerd moet worden, maar als de parc fermé-regels zijn overtreden, moet daar wel een zware straf tegenover staan. Of het nu één keer is gebeurd of al drie jaar lang, er moeten consequenties zijn.”

