Red Bull kwam in aanloop naar het raceweekend in de Verenigde Staten onder vuur te liggen – een vermeende functie op de RB20 zou in strijd zijn met de reglementen. Een storm in een glas water, zo bleek achteraf; de auto wordt simpelweg aangepast. McLaren zag het als een kans om hun rivaal nog eens flink door het slijk te halen. De pot verwijt de ketel, vindt Ferrari-teambaas Fred Vasseur.

Nadat het nieuws over een ‘illegale’ functie op de RB20 van Red Bull naar buiten kwam, zocht McLaren-CEO Zak Brown meteen de confrontatie op. “De FIA moet dit tot op de bodem uitzoeken,” riep hij tijdens een officiële persconferentie. “We hebben hier ongetwijfeld te maken met een wezenlijke overtreding – wat Red Bull doet, is ten strengste verboden.”

Christian Horner was niet gediend van de bemoeienissen van Zak Brown. “Paranoia,” noemde hij het commentaar van de Amerikaan. “Ik heb het gevoel dat hij ons probeert af te leiden van wat er bij McLaren aan de hand is. Probeert hij soms ergens anders een vuurtje te stoken?” Bij Ferrari, dat vlak achter deze twee kemphanen staat in het constructeurskampioenschap, vinden ze het ook opvallend dat Brown zo reageert.

Vasseur: ‘McLaren-vleugel ook niet legaal’

“Als Red Bull de auto echt heeft aangepast terwijl er parc fermé-regels golden, zou dat meer zijn dan valsspelen,” zei teambaas Fred Vasseur tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. “Dat zou echt een enorme zaak opleveren. Maar ik ben niet bekend met de details. Ik vertrouw erop dat de FIA haar werk zal doen.”

Terwijl ze bij McLaren hun ergernis over deze laatste technische controverse duidelijk hebben gemaakt, wil Vasseur hen erop wijzen dat zij ook controversiële onderdelen hebben gebruikt. “De vleugel die McLaren gebruikte in Bakoe vond ik ook niet legaal,” zei hij. De zogenaamde flexi-wing van de papaja’s zou te ver doorbuigen onder aerodynamische druk. De FIA heeft het onderdeel destijds goed onderzocht, maar een straf bleef uit.

