Andrea Stella haalt hard uit naar Red Bull-adviseur Helmut Marko! De Oostenrijker plaatste vorige week vraagtekens bij de mentale gezondheid van Lando Norris; Marko vroeg zich af of de McLaren-coureur wel over de juiste mentaliteit beschikt om wereldkampioen te worden. Volgens Stella zijn dergelijke opmerkingen veel schadelijker dan dat Verstappen het woord ‘fucked‘ gebruikt tijdens een persconferentie.

“Norris lijkt mentaal gewoon minder stabiel,” beweerde Helmut Marko in het Duitse Motorsport Magazin. “Hij heeft bepaalde gewoontes nodig om in de juiste mindset te komen, terwijl Max (Verstappen, red.) altijd gefocust is, ongeacht de omstandigheden.” Het is onduidelijk waarop Helmut Marko precies doelde, al heeft Norris in het verleden eerlijk gesproken over zenuwen in aanloop naar een Grand Prix en andere mentale uitdagingen.

“Ik denk dat Helmut (Marko, red.) de plank volledig missloeg,” zei Stella tegen Motorsport.com. “Hij had ook zijn steun kunnen uitspreken voor alle stappen die de sport de afgelopen decennia heeft gezet op het gebied van mentale gezondheid. Dat is zo belangrijk. Ik ben juist heel trots op wat de Formule 1 allemaal heeft bereikt – het is fantastisch dat coureurs en sporters hier openlijk over durven te praten. Ook Lando Norris heeft openlijk gezegd dat het oké is om niet oké te zijn.”

‘Erger dan vloeken’

“Opmerkingen zoals die van Helmut Marko doen het werk van de afgelopen twintig jaar teniet,” legde Stella uit. “Max (Verstappen, red.) werd onlangs nog bestraft voor het vloeken tijdens een persconferentie. Persoonlijk vind ik dat dit veel ernstiger is.” Verstappen kreeg een taakstraf voor het gebruik van het woord ‘fucked‘ tijdens een officieel persmoment.

Volgens de McLaren-teambaas zijn er genoeg topsporters én topcoureurs die kampen met mentale problemen. “Ik werk al heel lang met de beste coureurs,” besloot Stella, die bij Ferrari werkzaam was als ingenieur voor Michael Schumacher. “Natuurlijk kwam hij (Schumacher, red.) heel zelfverzekerd over, maar dat kwam door zijn relatie met het team. Hij was heus niet altijd overtuigd van zijn eigen kunnen. Het zelfvertrouwen kwam door zijn werkethiek en het besef dat hij altijd zijn best deed.”

