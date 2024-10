Volgens Lando Norris heeft McLaren de afgelopen maanden zeker niet altijd de snelste auto gehad. Hoewel veel experts beweren dat de MCL38 op alle circuits goed gedijd, denkt de Engelsman dat hij vaak genoeg moest onderdoen voor zijn concurrenten. Ook in Austin werd dat pijnlijk duidelijk; tijdens de sprintrace moest Norris zich na lange tijd weer achter Max Verstappen schikken.

“Ja, we zijn wat langzamer dan de afgelopen weekenden – gewoon omdat de anderen sneller zijn,” zei Norris na de sprintrace tegen de media. Niet veel later zou hij – weliswaar met een beetje geluk – op pole position eindigen voor de hoofdrace. Als George Russell zijn W15 niet in de muur had gezet, was de kans groot geweest dat Verstappen Norris’ tijd nog had verbeterd.

Hoezo snelste auto?

“Iedereen denkt dat we al maanden met gemak de snelste auto hebben, maar dat is helemaal niet zo,” legde Norris uit. “Ook nu zijn we weer op een circuit waar onze auto minder goed presteert. Dan zie je dat we meteen de langzaamste van alle topteams zijn.” Tijdens de sprint shootout werd Norris al geklopt door de Mercedes van George Russell en in de sprintrace kreeg hij het aan de stok met beide Ferrari’s.

“Het is wat het is,” besloot de McLaren-coureur, die nu vierenvijftig punten achter Verstappen staat in het kampioenschap. “Het heeft geen zin om je er al te veel zorgen over te maken. Zo werkt de Formule 1 nu eenmaal. We zullen hard moeten werken om ons weer een beetje te verbeteren.” Zondag zal Norris alles op alles moeten zetten om Verstappen – die zich als tweede kwalificeerde – achter zich te houden.

