Het Formule 1-seizoen nadert zijn climax en de strijd om het kampioenschap wordt steeds spannender. Terwijl Max Verstappen zijn leidende positie verdedigt, probeert Lando Norris dichterbij te komen. McLaren heeft de afgelopen races sterke updates doorgevoerd, waardoor het gat met Red Bull kleiner is geworden. Toch ziet Helmut Marko één cruciale factor die Verstappen onderscheidt van zijn Britse rivaal: mentale kracht.

Verstappens mentale weerbaarheid

Dit seizoen heeft Verstappen herhaaldelijk laten zien dat hij ook in moeilijke omstandigheden weet te presteren. McLaren heeft hem vaak onder druk gezet, maar door slimme strategieën en solide races blijft de Nederlander vooralsnog ruim aan de leiding in het kampioenschap. Volgens Marko ligt de sleutel tot dat succes in Verstappens mentale weerbaarheid. “Max is niet alleen de snelste op de baan, hij is mentaal veel sterker dan zijn concurrenten,” stelt Marko. “Norris heeft zeker talent, maar ik denk dat hij mentale kracht tekort komt om het kampioenschap echt te winnen.”

Rituelen vóór de race

Marko haalt aan dat hij verhalen heeft gehoord over de rituelen die Norris zou uitvoeren om zich mentaal voor te bereiden op races. Voor Marko is dat een teken dat de Brit meer moeite heeft om met de druk om te gaan. “Norris lijkt mentaal minder stabiel. Hij heeft bepaalde gewoontes nodig om in de juiste mindset te komen, terwijl Max altijd gefocust is, ongeacht de omstandigheden.” Deze directe uitspraken van Marko zullen ongetwijfeld voor discussie zorgen, zeker nu Norris voor het eerst als serieuze titeluitdager wordt gezien.

McLaren heeft een sterk pakket, maar is dat genoeg?

Hoewel McLaren de afgelopen races indrukwekkende prestaties heeft geleverd, weet ook Marko dat alleen een snelle auto niet voldoende is. Met nog zes races te gaan, zal de strijd niet alleen op snelheid beslist worden, maar ook op mentale veerkracht. “De druk neemt toe en in deze fase van het seizoen worden de kampioenen van de goede coureurs gescheiden,” aldus Marko.

