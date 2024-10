De GP van Oostenrijk – het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. George Russell kreeg de winst in de schoot geworpen na een fel gevecht tussen rivalen Max Verstappen en Lando Norris. Laatstgenoemde beschikte eindelijk over een competitieve auto en legde zijn Nederlandse concurrent het vuur aan de schenen. Norris haalde de eindstreep weliswaar niet, maar kijkt toch tevreden terug op de clash in Spielberg. “Die wedstrijd heb ik gewonnen,” zei hij trots.

LEES OOK: Hill vergelijkt Verstappen versus Norris met eigen titelstrijd: ‘Max heeft alles te verliezen’

Na twee overwinningen van Max Verstappen was Lando Norris tijdens het raceweekend in Oostenrijk hongerig naar een nieuwe krachtmeting. Tijdens de sprintrace moest hij zich achter de Nederlander dulden, en ook in de kwalificatie kwam hij niet verder dan P2. In de race kon hij zijn concurrent van Red Bull echter uitdagen voor de winst, maar de aanval eindigde in een sof. Na meerdere inhaalpogingen botsten de auto’s op elkaar en moest Norris zijn race beëindigen. Verstappen greep naast het podium en berustte in een vierde plaats.

The Athletic vroeg de 24-jarige Brit terug te blikken op het incident. Nu hij slechts tweeënvijftig punten moet goedmaken op Verstappen, kan het weekend in Spielberg hem nog duur komen te staan. “Max (Verstappen, red.) is waarschijnlijk de moeilijkste man om tegen te racen,” zei Norris over de clash. “In dit soort situaties is niemand zo alert als hij – hij weet precies waar hij de auto moet plaatsen. Dat komt omdat hij al vier of vijf jaar in deze positie zit. Voor mij is het allemaal nog vrij nieuw.”

Norris benadrukte dat hij veel heeft geleerd van deze aanvaring met de drievoudig wereldkampioen. Inmiddels kijkt hij positief terug op het weekend in Oostenrijk. “Natuurlijk is het niet gegaan zoals ik wilde,” zei hij. “Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik die wedstrijd wel heb gewonnen. Ik heb hem laten zien dat ik hem kan uitdagen op de baan, al trok hij die dag aan het langste eind.”

Lando Norris’ achterband overleefde de clash met Verstappen niet – de Brit sleepte zijn auto terug naar de pitstraat en moest zijn race opgeven (Motorsport Images)

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!