Wie is de beste Formule 1-coureur: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton of drievoudig wereldkampioen Max Verstappen? Voormalig coureur Ralf Schumacher heeft een duidelijke voorkeur voor de Nederlander. “Qua talent zit er bij Max nog meer rek in”, meent de Duitser.

Verstappen ligt nog altijd op koers om zijn vierde wereldtitel Formule 1 in de wacht te slepen, ondanks de huidige problemen bij Red Bull. Hamilton won dit jaar zijn thuisrace op Silverstone namens Mercedes en hoopt vanaf volgend jaar bij Ferrari weer een nieuwe stap voorwaarts te kunnen zetten.

“We hebben in de Formule 1 gezien dat het aan een team is om haar coureurs te voorzien van de auto om een Grand Prix te winnen”, vertelt Schumacher tegen het Duitse Formel1.de. “We dachten allemaal dat Lewis Hamilton over water kon lopen. En persoonlijk dacht ik dat Max Verstappen over water kon lopen. Ik denk dat er bij Max meer rek in zit qua talent dan bij Lewis. Dat maakt hem tot een andere categorie.”

