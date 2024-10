Lando Norris is dit seizoen dé grote uitdager van Max Verstappen. De Engelsman beschikt sinds de Grand Prix van Miami over een van de snelste auto’s op de grid en heeft zijn Nederlandse rivaal al meerdere overwinningen ontzegd. Met nog zes races te gaan, moet Norris nog tweeënvijftig punten goedmaken om Verstappen van de troon te stoten. Hoe combineert hij zijn vriendschap met Verstappen met deze nieuwe rivaliteit?

Hoewel de concurrentiestrijd tussen hen steeds intenser wordt, benadrukt Norris dat zijn relatie met Verstappen nog niet is bekoeld. Toch zal de vriendschap zijn aanpak op de baan niet beïnvloeden. “Zodra ik de helm opzet, haat ik iedereen,” zei de McLaren-coureur tegen The Athletic. “Dat verandert niet.” Ondanks hun lange vriendschap blijft Verstappen op de baan gewoon een concurrent.

“Veel mensen denken dat je ook in een race beste maatjes bent met elkaar, alleen omdat je goed met elkaar kunt opschieten,” legde Norris uit. “Maar dat is gewoon onzin. We hebben dezelfde interesses, we gamen samen en spelen padel. Ik mag Max (Verstappen, red.) heel graag, ik vind hem een van de meest oprechte personen die ik ken. Maar dat verandert niets op het circuit.”

‘Van je vrienden wil je juist winnen’

Norris voegde eraan toe dat de vriendschap met Verstappen hem juist extra motiveert om hem te verslaan. “Je wilt juist winnen van de mensen met wie je goed kunt opschieten,” aldus de 24-jarige Brit. “Dat is waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat veel mensen denken. Ze gaan ervan uit dat je altijd maar aardig doet tegen elkaar, omdat je zulke goede vrienden bent. Maar ik zie het precies andersom.”

Tijdens de laatste twee Grands Prix in Azerbeidzjan en Singapore wist Lando Norris kampioenschapsleider Verstappen achter zich te houden. Daardoor is de voorsprong van de Nederlander geslonken tot ‘slechts’ tweeënvijftig punten. Norris hoopt in de slotfase van het seizoen nog verder in te lopen op de titelhouder.

