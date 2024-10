McLaren-CEO Zak Brown vindt dat de FIA ‘tot op de bodem’ moet uitzoeken of Red Bull wel of niet tijdens parc fermé-regels aan de RB20 heeft gewerkt. Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Austin werd bekend dat de Red Bull-bolide een functie heeft waarmee de rijhoogte vanuit de cockpit onder parc fermé-regels kan worden aangepast. De renstal ontkent dat het dit ook werkelijk heeft gedaan.

Op donderdag werd de Formule 1-wereld opgeschrikt door het nieuws over de ‘illegale’ functie op de RB20. De Oostenrijkse renstal kan met deze zogenaamde bib de rijhoogte van hun auto tussen kwalificaties en races aanpassen. Red Bull zei al snel zelf dat ze de functie nooit hebben gebruikt onder parc fermé-regels, maar McLaren-CEO Zak Brown vertrouwt het niet.

“Waarom zou je het zo ontwerpen dat het in de auto zit, terwijl de andere negen teams het zo ontwerpen dat het buiten de auto zit”, vraagt Brown zich af tijdens de FIA-persconferentie op vrijdag. “De regels zijn duidelijk. Je mag je auto niet aanraken (tijdens parc fermé, red.). Ze (Red Bull, red.) hebben hun woorden heel zorgvuldig gekozen door te zeggen dat de auto volledig in elkaar zit. Maar je mag de auto niet volledig in elkaar hebben in parc fermé en wanneer je werkt aan rijderscomfort.”

Grondig onderzoek

Brown is daarom ‘erg blij’ dat de FIA zich nu met de zaak bemoeit. “Ik denk dat het een zeer grondig onderzoek moet worden. Als je na of tijdens het parc fermé je auto aanraakt vanuit prestatieoogpunt, is dat ongetwijfeld een wezenlijke overtreding, die grote gevolgen heeft”, aldus de McLaren-baas. “Je auto aanraken na het parc fermé is hoogst illegaal binnen de regels, dus ik denk dat de FIA dit tot op de bodem moet uitzoeken.” De FIA startte het onderzoek gelijk na de eerste vrije training in Austin. Afgevaardigden van het bestuursorgaan werden al in de Red Bull-garage gesignaleerd voor uitleg.

