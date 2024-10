Ook Oscar Piastri doet een duit in het zakje rondom de discussie over de ‘illegale’ functie van de RB20. Hoewel McLaren zelf eerder dit seizoen ook bij de FIA onder een vergrootglas lag vanwege hun flexibele vleugels, is de Australiër duidelijk in zijn oordeel. Volgens de coureur uit Melbourne gaat Red Bull een grens over.

Op donderdag kwam naar buiten dat de RB20 een ‘illegale’ functie heeft, waarmee de rijhoogte van de bolide tussen kwalificaties en races kan worden aangepast. De concurrenten van het Oostenrijkse team klaagden al vaker bij de FIA over deze zogenaamde bib van de Red Bull-bolide, maar volgens Red Bull zelf is de functie “niet toegankelijk zodra de auto volledig is gemonteerd”.

Er is daarom ook geen bewijs dat Red Bull het apparaat heeft gebruikt onder parc fermé-omstandigheden. Toch is McLaren-coureur Oscar Piastri duidelijk in zijn oordeel. “We zoeken duidelijk de grenzen op van de technische regels”, zegt de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegen de internationale media. “Dat doet iedereen en dat is wat de Formule 1 de Formule 1 maakt. Maar van wat ik heb gehoord en te horen heb gekregen, is zoiets als dit niet de grenzen opzoeken: het is duidelijk de grenzen overtreden!”

‘Mini-DRS was legaal’

McLaren lag zelf eerder in het seizoen ook onder een vergrootglas, toen er door meerdere teams getwijfeld werd aan de legaliteit van de vleugels van het Britse team. Volgens Piastri gaat de vergelijking tussen de onderdelen van Red Bull en McLaren niet op. “Onze mini-DRS was legaal”, verdedigt de Australiër de MCL38 nogmaals. “Ook al hebben we wat veranderingen moeten aanbrengen, het is niet revolutionair voor de auto. We zullen zien of het effect heeft.”

