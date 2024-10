Lando Norris zegt blij te zijn dat de internationale autosportfederatie FIA extra controles uitvoert naar de rijhoogtes van de F1-auto’s. De Brit van McLaren reageert daarmee op de commotie rond de illegaliteit van de RB20, de auto van titelrivaal Max Verstappen. Red Bull zal de auto op korte termijn moeten aanpassen.

De afgelopen weken klaagden meerdere teams bij de FIA dat Red Bull de rijhoogte van de zogenoemde bib vanuit de cockpit kon aanpassen. Het betreft het voorste deel van de vloer dat iets uitsteekt onder de auto. Omdat deze functie tussen de kwalificaties en de races gebruikt zou kunnen worden, is dit feitelijk illegaal. Om die reden is het team van Max Verstappen en Sergio Pérez teruggefloten door de FIA.

“Het is één ding als je zoiets op je auto hebt, maar hoeveel je het daadwerkelijk hebt gebruikt is iets anders. Daar hebben we geen idee van”, vertelde Norris donderdag tijdens de FIA persconferentie in de aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix van komende zondag. “Als het Red Bull heeft geholpen en men moet het nu aanpassen, dan kan het misschien een voordeel voor ons inhouden. Maar ze hebben heus niet meerdere pole positions of zeges behaald door dit systeem, dus ik denk niet dat het heel veel gaat veranderen.”

‘Wellicht een beetje geholpen’

Toch is de McLaren-coureur te spreken over de strenge handhaving van de FIA. Immers, Red Bull zou er wel degelijk op bepaalde momenten van geprofiteerd kunnen hebben.

Lando Norris: “Als je naar bepaalde kwalificaties of races kijkt, waar het verschil slechts enkele honderdsten of duizendsten van seconden betrof, dan heeft het wellicht een beetje geholpen. Ik vind het goed dat de FIA deze verscherpte controles uitvoert. Er is namelijk een verschil tussen zwart en wit. Formule 1 gaat om het verleggen van grenzen, het creëren van nieuwe dingen en innoveren binnen de ruimte die je hebt. Binnen die regels heeft McLaren goed werk geleverd, maar verder gaan we niet.”

