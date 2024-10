Ongeacht de uitkomst van de wereldtitelstrijd, is het F1-seizoen voor McLaren en Lando Norris al geslaagd. De Britse uitdager van Max Verstappen in het WK ging er aan het begin van het seizoen nog vanuit dat Verstappen en Red Bull eenvoudig hun titels zouden verdedigen. “Wij waren het vierde team op de grid. Dat wij het seizoen toch nog spannend hebben gemaakt, is iets om trots op te zijn, ongeacht de afloop”, meent Norris.

De McLaren-coureur schoof donderdag aan tijdens de FIA persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. Met nog zes races en drie sprintraces bedraagt de achterstand op Verstappen 52 punten. Het hadden er 51 kunnen zijn als Daniel Ricciardo bij de laatste race voor de korte break, in Singapore, geen WK-punt van hem had afgesnoept met zijn snelste raceronde namens Visa RB.

WK-punt Ricciardo

Norris zegt geen gemengde gevoelens te hebben bij het feit dat een coureur van het zusterteam van Red Bull hem op deze manier een WK-punt ontnam. “Als ik de wereldtitel aan het eind van de rit op één punt misloop, dan ligt het niet daaraan. Dan zijn er andere momenten aan te wijzen waar we het hebben laten liggen. Voor Daniel was het zijn laatste punt in zijn laatste race in de Formule 1. Dit was voor hem een leuke manier om afscheid te nemen van de sport, voorzover afscheid nemen leuk kan zijn”, aldus Norris. Ricciardo kreeg na Singapore te horen dat hij plaats moet maken voor Liam Lawson, die in Austin zijn rentree maakt in de koningsklasse.

Eerder plaatste McLaren-teambaas Andrea Stella wel hardop vraagtekens bij de gang van zaken in Singapore. Norris geeft in Austin op subtiele wijze evengoed wel een signaal af aan Red Bull en Visa RB. “Nogmaals, ik neem Daniel niets kwalijk. Zoals gezegd, het was zijn laatste race. Als de omstandigheden anders waren geweest, had ik er wellicht wel vraagtekens bij gesteld. En als iets soortgelijks de resterende races vaker gebeurt, zullen we er zeker wel vragen over stellen, maar daar ga ik niet vanuit.”

Vertrouwen in afloop

Overigens betreurt Norris het wel dat de FIA heeft besloten om met ingang van komend seizoen het bonuspunt voor de snelste raceronde af te schaffen. “Ik vind het wel leuk hoe het nu is. Het biedt mogelijkheden om toch nog iets te proberen in een race, maar het is zoals het is.”

Tenslotte stelt Lando Norris er alle vertrouwen in te hebben dat hij ook in Austin weer goede zaken kan doen in het kampioenschap. Vorig jaar eindigde hij bij de Amerikaanse GP als tweede, achter Max Verstappen.

Norris: “Dit circuit lag ons vorig jaar beter dan bijvoorbeeld Singapore. Als ik kijk naar onze snelheid in de afgelopen vijf, zes races en met name naar de recente overwinning in Singapore, dan ga ik er vanuit dat we ook hier weer goed voor de dag zullen komen. Ja, ik heb er vertrouwen in dat we het gat in het kampioenschap nog kunnen dichten, maar het wordt niet makkelijk. Zelfs als ik alles win en Max wordt steeds tweede, dan ben ik er nog niet. Ik ben de laatste maanden niet altijd blij geweest met mijn uiteindelijke resultaat in races, om verschillende redenen. Maar ik ben wel blij hoe we het doen als team. We focussen op onszelf.”

