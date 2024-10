Christian Horner zet zijn vraagtekens bij de aantijgingen van McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan vertelde eerder Red Bull niet te vertrouwen dat ze de RB20 nooit onder parc fermé-regels hebben aangepast. Volgens Horner probeert Brown met zijn beschuldigingen af te leiden van wat er bij McLaren zelf speelt.

Red Bull ligt tijdens het Grand Prix-weekend in Austin onder een vergrootglas. Op donderdag kwam naar buiten dat het Oostenrijkse team een functie heeft waarmee de rijhoogte vanuit de cockpit onder parc fermé-regels kan worden aangepast. Red Bull verklaarde zelf al meteen deze functie nooit tijdens parc fermé te hebben gebruikt.

McLaren-CEO Zak Brown vertrouwde de verklaring van Red Bull echter niet, en eiste een grondig onderzoek van de FIA naar de kwestie. “Ik denk dat er een beetje geklaagd is door een van onze rivalen”, reageert Christian Horner op de aantijgingen van Brown, tegenover Sky Sports.

Volgens de Red Bull-teambaas zijn de zorgen van Brown onterecht. “De FIA is er blij mee, denk ik, al is het alleen maar om misschien wat paranoia elders in de paddock weg te nemen.” Horner vindt daarnaast de timing van het onderzoek, tijdens de slotfase van het seizoen, opmerkelijk, en lijkt gelijk een steek onder water te geven aan de McLaren-baas. “Ik heb het gevoel dat het soms is om af te leiden van wat er misschien aan de hand is in je eigen huis. Probeer je soms ergens anders een vuurtje te stoken?”

‘Zit er al meer dan drie jaar’

Red Bull werkt zelf mee aan het FIA-onderzoek. Na de eerste vrije training in Austin gaf de renstal al gelijk een demonstratie aan FIA-afgevaardigden van de werking van het apparaat. “Elke auto heeft een hulpmiddel waarmee ze wat wij de voorkant van de vloer noemen, de bib, kunnen aanpassen en die van ons zit aan de voorkant voor de voetenruimte. Ik denk dat het daar al meer dan drie jaar zit”, aldus Horner.

De Red Bull-teambaas benadrukt dat het team ook niet zomaar bij de functie kan komen. “Je moet de pedalen en andere panelen en leidingen verwijderen om erbij te kunnen”, legt de Brit uit. “Het is dus net als elke andere aanpassing aan de auto. Het zou makkelijker zijn om een rolbeugel aan te passen dan om bij dat onderdeel te komen.” Horner onthult dat de FIA in Singapore ook al naar de functie heeft gekeken.

