Het was al even geleden, begin juni in Oostenrijk om precies te zijn, dat Max Verstappen een Grand Prix vanaf de eerste starplaats kon vertrekken. Ruim vier maanden later gebeurt dat opnieuw, bij de sprintrace in Austin. “Het is een uitstekende dag geworden.”

In sessie 1 en 2 van de kwalificaties voor de sprintrace blijkt al snel dat Max Verstappen beter opbouwt dan zijn titelrivaal Lando Norris: derde tijd in de eerste sessie, daarna tweede. De Britse achtervolger in de titelstrijd doet het wat bescheidener, eerst vierde en daarna de zesde tijd. Sessie drie bevestigt dat alleen maar, want Verstappen tilt zichzelf nog naar een hoger niveau en pakte pole position. Norris komt niet verder dan de vierde tijd. Op P2 een verrassend sterke George Russell en de Ferrari van Charles Leclerc op drie.

“Het is een uitstekende dag geworden”, zegt een lachende Verstappen in zijn eerste reactie. “Kwalificeren voor de sprintrace is altijd een heikele oefening, want je weet nooit met zekerheid hoe ver je kan gaan.” Ver genoeg om pole position te pakken, dus. Verstappen: “Ja, de auto voelde al goed in de vrije training. Ik ben zeer blij met deze pole, want het is een poos geleden dat dat me lukte.” Klopt: de laatste keer was eind juni in Spielberg, waar de regerend wereldkampioen vanaf de eerste starplaats mocht vertrekken.

Uiteraard kijkt Verstappen uit naar de sprintrace van zaterdag, maar hij vergeet niet dat er een etmaal later een belangrijker nummer op het programma staat. “Dit is een heerlijk circuit: stukken met nieuw asfalt, stukken met oud en behoorlijk wat bulten. Niet gemakkelijk, maar heel plezierig. Natuurlijk probeer ik die sprintrace te winnen, maar ik vergeet niet dat vooral de Grand Prix van zondag belangrijk is. Dan”, zo beseft hij, “moet ik immers zoveel mogelijk punten pakken.”

Concurrent Norris Lando Norris had minder reden tot lachen. “Dit was echt niet goed. Vierde: nee, dat is geen goede dag voor mij. Ook in de vrije training worstelde ik al met de auto”, verklaart de Brit. “De set-up kan beter, want de balans is wat zoek. Daarom ben ik uiteindelijk nog best tevreden met mijn beslissende rondje, want mijn gevoel is dat ik stuk verder naar achteren had kunnen staan.”

