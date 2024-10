Na een verhitte strijd werd Max Verstappen in de slotfase van de GP in Austin ingehaald door rivaal Lando Norris. De stewards oordeelden echter dat Norris de positie onrechtmatig had gewonnen en gaven hem een tijdstraf. Toch staat sociale media vol met critici die vinden dat juist de Nederlander bestraft had moeten worden. Een cynische Verstappen vraagt zich af of hij voortaan het reglementenboek maar in de auto moet leggen.

In aanloop naar de GP van Mexico werd Verstappen opnieuw gevraagd naar het incident met Norris en alle ophef die het heeft veroorzaakt. De Red Bull-coureur was duidelijk niet gediend van alle onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag. “We komen in een fase waarin ik het reglementenboek nodig heb in de auto,” reageerde Verstappen geïrriteerd. “Door de jaren heen zijn er zoveel regels bijgekomen; zo is het nu eenmaal.”

‘Altijd hetzelfde liedje’

Verstappen werd vervolgens gevraagd of hij de reglementen in zijn achterhoofd houdt tijdens het racen. “Ja, natuurlijk,” antwoordde hij stellig. “Er zijn nu zoveel richtlijnen voor het racen, alles moet gespecificeerd worden. Daardoor is de Formule 1 overgereguleerd. Aan de andere kant, als er minder regels zouden zijn, komt er altijd een moment waarop er verkeerd wordt gereageerd op een incident.”

“Het is altijd hetzelfde liedje,” besloot Verstappen. “In het verleden hadden we misschien wat minder reglementen, maar toen klaagden mensen juist over het gebrek aan regelgeving.” Verstappen mag zijn handen dichtknijpen dat hij in Austin werd bevoordeeld; voor het eerst in lange tijd liep hij weer wat uit in het coureurskampioenschap. Lando Norris moet in de laatste vijf Grands Prix nog zevenenvijftig punten goedmaken, wil hij nog kans maken op de titel.

