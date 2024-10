Na de Grand Prix van Mexico liet oud-coureur Johnny Herbert zich kritisch uit over de racementaliteit van Max Verstappen. Opvallend, omdat de Brit in Mexico één van de drie FIA-stewards van dienst was. “Of het gek is dat hij zich zo uitlaat? Nou, je weet in ieder geval wel hoe hij in de wedstrijd zit”, zo reageert Max Verstappen tegenover een klein gezelschap Nederlandse media in Brazilië.

In de aanloop naar de GP van São Paulo, komende zondag, gaat veel aandacht uit naar de tijdstraffen die Verstappen in Mexico kreeg opgelegd na zijn duels met titeltivaal Lando Norris en de mogelijke aanscherping van de regels. Tijdens de FIA-persconferentie werd Verstappen – bijna traditioneel – kritisch bevraagd door de chauvinistische Britse media. “Ik ben drievoudig wereldkampioen, zit tien jaar in de Formule 1. Ik weet echt wel wat ik doe”, reageerde hij.

Even later, in klein gezelschap, is Verstappen een stuk opener. Verstappen kreeg eerder door de FIA een taakstraf opgelegd, omdat hij in Singapore de staat van zijn auto als ‘fucked’ omschreef. Over Herbert: “Hij had daar meteen een hele grote mening klaar. Dat wat ik had gezegd in de persconferentie niet geschikt was voor vijfjarigen. Maar na de persconferentie in Mexico hoorde ik niets”, aldus Verstappen, refererend aan een onschuldige verbalen uitglijder van Charles Leclerd die eveneens het F-woord gebruikte. Verstappen, sarcastisch: “Maar misschien lagen die vijfjarigen toen al te slapen.”

‘Abnormaal dat Herbert zich zo uitspreekt’

Herbert liet zich ook in Mexico niet onbetuigd over Verstappen en zei onder andere de racementaliteit van de Nederlander te verafschuwen. “Als hij de afschuwelijke mentaliteit toont van het proberen een voordeel te behalen door een collega-coureur van de baan te rijden, zodat Ferrari een één-twee kan pakken, dan moet hij weten dat hij dat niet nodig heeft”, zo zei Herbert onder andere. “Win gewoon op een zo net mogelijke manier. Norris had het over ’eerlijk racen’, dat is wat we willen zien.”

Max Verstappen probeert zich niet teveel met de vermeende partijdigheid van de FIA-stewards bezig te houden. Zo was in Mexico ook Tim Mayer, zoon van McLaren-oprichter Teddy Mayer, één van de stewards. Verstappen zegt voor een raceweekend niet te onderzoeken wie de stewards van dienst zijn. Immers, de afstelling van zijn RB20 eist zijn volledige aandacht.

‘Als er al een muur is, breken we ‘m af’

“Maar het is wel redelijk abnormaal dat Herbert zich zo uitspreekt”, erkent Max Verstappen. “Of ik af en toe het gevoel heb dat ik met de rug tegen de muur word gezet? Nee hoor. En als er al een muur zou zijn, dan breken we ‘m af. Weet je, het is prima dat alles wat ik doe, wordt uitgelicht. Soms werkt het voor je, soms werkt het tegen je.”

Toch komt de kritiek, vooral uit Britse hoek, wel ergens vandaan, vermoedt Verstappen. “Ik weet echt wel hoe de meeste mensen in elkaar steken. Vorig jaar verliep alles perfect bij Red Bull, dat moet heel veel pijn gedaan hebben bij heel veel mensen. En nu komt dat er allemaal uit. Nu hebben ze de kans om iets negatiefs te zeggen en dan gaan ze er natuurlijk vol in. Ik zei het vorige week al: ik heb waarschijnlijk het verkeerde paspoort.”

‘Ik vraag altijd alles van mezelf’

De weerstand op en naast de baan maakt voor Verstappen de uitdaging ogenschijnlijk des te groter. Hij ziet dat zelf anders: “Ik vraag altijd alles van mezelf. Mijn uitdaging voor vorig jaar was om te proberen alle races te winnen. Je focust met zo’n snelle auto op andere dingen. Nu is de auto minder competitief en probeer ik de resterende races nog een keer te winnen. Dat is anders. Je probeert de lat altijd hoog te leggen, maar wel op een hoogte die realistisch is. Weet je, vorige week (de clash met Norris, red.) is gebeurd, we moeten gewoon zorgen dat we een betere auto hebben, zodat je niet meer in die situatie komt. Daar begint het allemaal mee en daar zijn we als team ook mee bezig. “

Met Lando Norris heeft hij sinds de race in Mexico geen contact meer gehad. Maar die noodzaak is er ook niet, benadrukt Verstappen. Hun onderlinge vriendschap is nog gewoon intact, ondanks dat hun rivaliteit steeds intenser wordt. “Weet je wat het is? Ook al ben je beste vrienden, als je voor een kampioenschap vecht, ga je er natuurlijk allebei voor. Na het incident in Oostenrijk hebben we met elkaar gesproken, we hebben gezegd wat nodig is en ook gezegd: we moeten gewoon hard racen. Dat is niet veranderd. En we snappen allebei dat we voor een wereldkampioenschap vechten. Dit is geen rondje om de kerk.”

