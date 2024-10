Lando Norris heeft nog altijd niet met Max Verstappen gesproken over hun gevecht in Mexico-Stad. De twee coureurs kwamen elkaar meerdere keren op de baan tegen, en de Nederlander kreeg zelfs twee tijdstraffen voor zijn acties tegen Norris. De McLaren-coureur heeft nog altijd veel respect voor zijn vriend, maar hoopt dat Verstappen toch lering trekt uit de hele controverse.

Het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen stal tijdens het weekend in Mexico-Stad de show, en ook in de dagen na de incidenten is het nog hét onderwerp van gesprek. Ook Lando Norris wordt in Brazilië nogmaals naar de confrontatie met zijn rivaal gevraagd. De McLaren-coureur geeft aan blij te zijn met de manier waarop de stewards de situatie hebben afgehandeld.

“Iets wat ik mijn hele carrière al goed heb gedaan, is uit de problemen blijven en de auto heel houden”, vertelt Norris aan de aanwezige pers in São Paulo. “Ik heb altijd al die mentaliteit gehad dat ik een race graag eerlijk wil winnen. Soms werd ik zelfs bestraft, omdat ik niet agressief genoeg reed. Ik hoop dat we dit weekend een eerlijk gevecht hebben.”

‘Nog steeds respect voor Max’

Verstappen en Norris waren, in ieder geval tot aan hun verhitte titelstrijd, jarenlang goede vrienden van elkaar. Toch hebben de twee coureurs nog niet met elkaar om de tafel gezeten sinds de Mexicaanse Grand Prix. “We hebben niets tegen elkaar te zeggen”, vertelt Norris.

“Ik heb nog steeds veel respect voor Max”, vervolgt de drievoudig Grand Prix-winnaar. “Natuurlijk geen respect voor wat hij vorig weekend deed, maar wel respect voor hem als persoon en wat hij heeft bereikt. Maar het is niet aan mij om met hem te spreken, ik ben niet zijn mentor of leraar. Max weet wat hij verkeerd heeft gedaan, diep van binnen. En het is aan hem om te veranderen, niet aan mij.”

Ferrari grootste concurrent

Ferrari is mede door Verstappens tegenvallende race in Mexico inmiddels ook aan Red Bull voorbij in het constructeurskampioenschap. Norris zag de opmars van de Italianen echter al langere tijd aankomen. “Ferrari is al negen, tien races lang onze grootste concurrent”, vertelt de McLaren-coureur. “We wisten al lang dat we aan het einde van het jaar tegen hen en Red Bull zouden vechten.”

Volgens Norris heeft de Oostenrijkse renstal, die momenteel derde staat in het klassement, wel een voordeel ten opzichte van zowel McLaren als Ferrari. “Red Bull heeft echter een grotere taak te volbrengen, en zij kunnen grotere risico’s nemen in de hoop dat het wat oplevert. Maar ik denk dat wij goed werk leveren door uit de problemen te blijven. We hadden wat ongelukkige weekenden, zoals afgelopen weekend. Dus we moeten het beter doen, zeker tegen Ferrari.”

