Volgens adviseur Helmut Marko kan Red Bull wel fluiten naar de constructeurstitel. De Oostenrijkers, die lange tijd bovenaan stonden in het klassement, zijn inmiddels ingehaald door zowel McLaren als Ferrari. Twee jaar op rij kroonde Red Bull zich tot kampioen, maar na een teleurstellend seizoen ten opzichte van de concurrentie uit Maranello en Woking, gooit Marko de handdoek in de ring.

Dankzij een dubbel podium in Mexico-Stad ging Ferrari afgelopen weekend opnieuw met de meeste punten naar huis. Nog geen twee weken geleden scoorde de Scuderia al een één-tweetje tijdens de GP van de Verenigde Staten. Zodoende werkt Ferrari aan een opmars in het kampioenschap. Het team is McLaren tot op negenentwintig punten genaderd en rekende in Mexico ook af met Red Bull; de regerend kampioenen vielen terug naar de derde plek.

‘Verstappen riskeert gridstraf’

“De constructeurstitel zijn we kwijt,” zei Red Bull-adviseur Helmut Marko deze week tegen OE24. “Ferrari is in zijn huidige vorm te sterk voor ons. Ik denk dat ze zelfs McLaren kunnen inhalen.” Bij het kampioenschap voor de coureurs doet Red Bull betere zaken. Althans, dat geldt voor Max Verstappen. De drievoudig kampioen wist de eerste plaats in het klassement de afgelopen maanden knap te verdedigen – en dat terwijl hij sinds de GP van Spanje niets meer gewonnen heeft. Teamgenoot Sergio Pérez staat nog altijd op de achtste plek in het kampioenschap.

Toch is Helmut Marko gespannen over de coureurstitel. “Ik ben er niet zo gerust op,” vervolgde hij. “Verstappen heeft een nieuwe motor nodig, en daarom is de kans groot dat we in Brazilië een gridstraf krijgen. Aan de andere kant brengt een nieuwe krachtbron ook meer pk’s met zich mee, waardoor we hopelijk iets meer snelheid hebben in São Paulo.”

