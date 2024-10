Red Bull-teambaas Christian Horner pleit voor een verduidelijking van de regels. De teambaas houdt zijn betoog na de controversiële Grand Prix van Mexico, waarin Max Verstappen en Lando Norris elkaar op de baan meerdere keren tegenkwamen. De Nederlander trok daarbij aan het kortste eind, en Horner springt nu in de bres voor zijn coureur.

Verstappen ontving gelijk al in de openingsfase van de Mexicaanse race twee tijdstraffen van tien seconden voor zijn acties op Lando Norris. De Nederlander kreeg de eerste straf voor het van de baan duwen van de McLaren-coureur, terwijl zijn tweede straf was voor het buiten de baan om inhalen van de Brit. Red Bull-teambaas Horner springt in ieder geval alsnog in de bres voor Verstappen en wil graag een verduidelijking van het reglement.

“Ik ben gewoon bang dat we (de regels, red.) misschien te ingewikkeld maken”, vertelde hij aan de aanwezige media. “En het enige wat ik zou willen doen is aanmoedigen dat er een constructieve discussie komt tussen de coureurs en de stewards om te zeggen: oké, er komen nog vier races, wat is wel en wat niet acceptabel.”

Voordeel buitenste lijn

Horner pleit er verder ook voor dat het reglement eerlijker wordt. “Er wordt geweldig geracet en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat de regels eerlijk zijn in plaats van een voordeel te geven aan de buitenste lijn”, legt de Brit uit.

Volgens de Red Bull-teambaas is er namelijk een oneerlijk voordeel voor de coureur die aan de buitenkant zit tijdens een inhaalactie. “In de geschiedenis van de autosport is het altijd riskanter geweest om aan de buitenkant te zitten, maar nu is het bijna voordeliger. Je hoeft alleen maar je neus (voor de auto van je rivaal, red.) te hebben op het moment dat ze de bocht nemen, ongeacht of je de bocht gaat halen of niet”, vervolgt Horner.

“Het verandert gewoon een principe dat vroeger het voordeliger was om de binnenlijn te hebben. Nu is het voordeliger als je de buitenste lijn hebt, later remt en een overtreding claimt”, aldus de teambaas.

