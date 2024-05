Oliver Bearman stapt vrijdag weer in een Formule 1-auto voor een vrije training met het team van Haas. De F2-coureur – die in Saoedi-Arabië al zijn vuurdoop had met Ferrari – wordt veel genoemd als de toekomstige vervanger van Nico Hülkenberg. Bearman heeft zelf genoeg vertrouwen in zijn kwaliteiten, waarbij de oefenrondes met Haas het perfecte sollicitatiegesprek zijn.

Bearman werd donderdag gevraagd naar de vrije training met Haas en zijn toekomst in de Formule 1. De inmiddels 19-jarige Brit wist zich in Jeddah al behoorlijk in de kijker te zetten dankzij zijn stunt met Ferrari. Inmiddels weten we dat Haas-coureur Nico Hülkenberg volgend jaar naar Sauber vertrekt. Komt er daarmee een permanent Formule 1-zitje vrij voor de jonge reservecoureur?

Oliver Bearman lijkt zijn kansen hoog in te schatten. “Elke keer dat ik in een nieuwe klasse stapte, was ik meteen competitief”, zei hij donderdag tegen de aanwezige media. “Dus ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Ik heb veel vertrouwen in mijn kunnen.” De vraag blijft natuurlijk of hij goed genoeg is voor een stoeltje in de koningsklasse. “Daar twijfel ik niet aan”, reageerde Bearman. “Ik heb altijd geweten dat ik goed genoeg ben.”

Sollicitatiegesprek

De Formule 2-coureur van PREMA zal deze vrije trainingen moeten gebruiken om zich te bewijzen voor het team. Volgens Ayao Komatsu zijn dit de momenten voor een sollicitatiegesprek. “Natuurlijk moet hij (Bearman, red.) presteren in F2”, zei de Haas-teambaas in aanloop naar het raceweekend in Imola. “Maar ik hecht veel waarde aan de tijd die hij met ons doorbrengt. Het is belangrijk om te zien hoe hij in deze omgeving presteert.”

