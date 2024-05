Formule 2-coureur Oliver Bearman rijdt binnenkort weer mee in de koningsklasse. Namens het team van Haas neemt hij op Imola een vrije training voor zijn rekening. De reserverijder gooide hoge ogen tijdens zijn Formule 1-debuut in Saoedi-Arabië en kan mogelijk volgend jaar op een contract met de Amerikaanse renstal rekenen – teambaas Ayao Komatsu houdt hem dit weekend scherp in de gaten.

Oliver Bearman – inmiddels 19 jaar oud – rijdt tijdens het raceweekend in Imola een vrije training voor het team van Haas. De Amerikaanse renstal voldoet daarmee niet alleen aan de rookie-verplichtingen van de Formule 1, maar kan ook een mogelijke toekomstige rijder scouten. Sinds Bearman succesvol inviel voor Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië, wordt hij aangewezen als toekomstige Haas-coureur.

“Ik kijk er enorm naar uit om me weer bij het team te voegen”, liet Bearman weten middels een persbericht. “Haas heeft een sterk seizoen waar ik graag aan wil meewerken. Ik hoop de ervaring die ik nu heb opgedaan [met Ferrari] goed te kunnen gebruiken.” Haas-teambaas Ayao Komatsu laat weten de druk op te voeren voor Oliver Bearman. De Japanner houdt de jonge Brit extra goed in de gaten dit weekend.

‘Vrije trainingen zijn belangrijker dan Formule 2’

“Natuurlijk moet hij (Bearman, red.) presteren in F2”, zei Komatsu in aanloop naar het raceweekend in Imola. “Maar ik hecht meer waarde aan de tijd die hij met ons doorbrengt. Het is belangrijk om te zien hoe hij in deze omgeving presteert.”

Haas zit nog zonder coureurs voor 2025 – Nico Hülkenberg is onderweg naar Sauber en Kevin Magnussen heeft zijn contract nog niet kunnen verlengen. Laatstgenoemde zei onlangs dat hij niet per sé zit te wachten op het gezelschap van een 19-jarige teamgenoot. Bearman komt dit seizoen maar liefst zes keer in actie namens Haas.

