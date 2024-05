De toekomst van Kevin Magnussen bij Haas is onzeker, aangezien zijn contract bij het Amerikaanse F1-team afloopt. Toch is de kans groot dat hij kan bijtekenen, aangezien ook zijn huidige teamgenoot Nico Hülkenberg al vertrekt. In dat geval heeft Magnussen een duidelijke boodschap aan zijn nieuwe teamgenoot. “Ik ben hier niet om op jonge kinderen te passen.”

In de paddock circuleert al enige tijd de naam van Oliver Bearman als degene die op pole ligt voor een zitje bij Haas. Bearman verving eerder dit seizoen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië Carlos Sainz bij Ferrari vanwege een acute blindedarmontsteking. De jonge Brit deed het uitstekend en finishte meteen in de punten. Hij werd zevende. Bearman staat dit seizoen nog op de rol voor zes optredens in vrije trainingen namens Haas.

Door het vertrek van Nico Hülkenberg (naar Sauber/Stake F1) gaat Magnussen ervan uit dat hij kan blijven bij Haas, aangezien teams altijd voor enige vorm van continuïteit kiezen. En de kans dat hij Oliver Bearman dan aan zijn zijde krijgt, is minstens zo groot. Of het talent uit de Ferrari Driver Academy dan kan profiteren van de ervaring van Magnussen, is nog maar zeer de vraag.

‘Oppassen doe ik thuis wel’

De Deen, die vorig weekend in Miami vooral uitblonk in het verzamelen van tijdstraffen en strafpunten, staat er in ieder geval niet om te springen om zijn eventuele nieuwe teamgenoot de helpende hand toe te steken.

“Ik ben hier niet echt om op jonge kinderen te passen, weet je? Dat doe ik thuis wel. Dus hopelijk is de jongen die we in de auto hebben net zo competent, professioneel en consistent als Nico is geweest”, aldus Magnussen.

