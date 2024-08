De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli rijdt vanaf 2025 voor Mercedes! Dat maakte het team zaterdag bekend. Lewis Hamilton kondigde in februari al aan dat hij de overstap zou gaan maken naar Ferrari, sindsdien heeft de Formule 1 moeten wachten op nieuws over zijn vervanger. Dat de jonge Antonelli uiteindelijk naar Mercedes zou gaan, was al een tijdje een publiek geheim. In Monza reed hij zijn eerste vrije training met het team, al leverde dat in de eerste plaats een grote crash op.

Andrea Kimi Antonelli rijdt nu nog in de Formule 2 met PREMA maar zal volgend jaar debuteren in de koningsklasse met Mercedes. De Italiaan, die tijdens de GP in Zandvoort achttien kaarsjes uitblies, is volgens experts een veelbelovend talent; het personeel van Mercedes vergeleek hem al meerdere keren met een jonge Max Verstappen.

‘Meer dan verdiend’

Volgens teambaas Toto Wolff heeft het team met Antonelli een sterke line-up voor de toekomst. “Onze coureurs vormen straks een combinatie van ervaring, talent, jeugd en pure snelheid”, laat hij weten middels een officieel persbericht. “Mercedes is nu perfect voorbereid op ons volgende hoofdstuk in de Formule 1. George (Russell, red.) heeft al bewezen dat hij een van de beste coureurs ter wereld is. Hij is niet alleen snel, consistent en vastberaden, maar hij heeft zich ook ontwikkeld tot een sterke leider binnen het team.”

“Kimi (Antonelli, red.) heeft keer op keer laten zien dat hij het talent en de snelheid heeft om aan de top van onze sport te concurreren”, vervolgt Wolff. “We weten dat hij een grote stap zal moeten maken, maar hij heeft ons dit jaar al zo vaak verbaasd in de verschillende Formule 1-tests. Met de begeleiding van een ervaren teamgenoot als George, kan hij ongetwijfeld veel leren en zijn vaardigheden verfijnen.”

“Ik ben erg enthousiast om in 2025 samen te werken met Andrea Kimi Antonelli”, reageert George Russell, die al een contract heeft met Mercedes voor het aankomende jaar. “Zijn prestaties in de opleidingsklassen zijn indrukwekkend en zijn promotie is dan ook meer dan verdiend. Hij is een fantastisch jong talent – ik kijk ernaar uit om hem te begeleiden bij zijn overstap naar de Formule 1.”

Reactie op crash

Vrijdag kon Antonelli voor het eerst proeven van de Formule 1; voor het thuispubliek in Monza mocht hij al een vrije training rijden in de auto van Russell. Echter, na een aantal indrukwekkende openingsrondjes beëindigde hij zijn sessie in de muur van bocht 11. “Het was een behoorlijk harde klap, ongeveer 52G”, laat hij weten. “Ik heb er zeker van geleerd – ik wil me verontschuldigen bij het team en bij George voor al het extra werk dat ze nu moeten doen.”

“Ik ben het team echter heel erg dankbaar voor deze kans”, vervolgt hij. “Het was geweldig om al die tifosi te zien en mijn eerste rondes te rijden met alle andere coureurs op de baan.” De jonge Italiaan is voorlopig de derde rookie voor seizoen 2025; Haas en Alpine contracteerden eerder de 19-jarige Oliver Bearman en de 21-jarige Jack Doohan.

Met Andrea Kimi Antonelli is de line-up van Mercedes voor 2025 compleet (Mercedes)

