Lando Norris heeft de vrijdag in Monza afgesloten met een respectabele derde en tweede tijd, maar toch is de Brit kritisch op de eerste dag van het Italiaanse Grand Prix-weekend. Ondanks de sterke tijden in beide sessies, is Norris namelijk terughoudend over de kansen van zijn team op een overwinning op zondag.

Gemiste vooruitgang

Na afloop van de tweede vrije training heeft Norris zijn frustraties gedeeld. ‘Ik heb het moeilijk gehad vandaag. Vooral in de eerste sessie had ik te maken met een gebrek aan grip. Hoewel de baan aanzienlijk verbeterde richting de tweede sessie, denk ik niet dat ik genoeg vooruitgang heb geboekt.”

‘Piastri had gemakkelijk op P1 kunnen staan’

Norris heeft benadrukt dat de snelheid van de McLaren er is, maar heeft ook op de fouten gewezen van zijn teamgenoot, Oscar Piastri. “Oscar heeft een grote fout gemaakt en daardoor waarschijnlijk vier of vijf tienden verloren. Hij had gemakkelijk op P1 kunnen staan. Dit heeft mij op een iets verder gelegen positie geplaatst, dus er is werk aan de winkel.”

Verwachtingen voor het weekend

Hoewel McLaren snel lijkt, verwacht Norris dat de concurrentie flink zal zijn. “Het was nog maar de tweede vrije training en ik denk dat wij op vol vermogen hebben gereden terwijl anderen dat misschien niet deden”, aldus Norris. “Ferrari, wij en Red Bull lijken dicht bij elkaar te zitten. Mercedes zag er ook snel uit na vanochtend. Het lijkt er dus op dat acht auto’s kans maken dit weekend.”

