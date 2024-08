Lando Norris drinkt of eet liever niks op een racezondag. Dat onthult de McLaren-coureur voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Monza. Hoewel de Brit na twee overwinningen al wat meer gewend is aan de strijd met de top van het veld, wordt Norris voor elke race nog bloednerveus.

Met alweer zijn tweede Formule 1-overwinning op zak, is Norris ondertussen de naaste uitdager van Max Verstappen voor de wereldtitel in 2024 geworden. Daar komt ook een nieuwe soort druk voor de McLaren-coureur bij kijken. De Brit onthult in de persconferentie voorafgaand aan het Italiaanse Grand Prix-weekend dat hij ondertussen wel gewend is aan deze druk en zenuwen.

LEES OOK: McLaren wil Sebastian Vettel achterna: ‘Moeten er wel in geloven’

“Ik word nog steeds bloednerveus voorafgaand aan de kwalificatie en race”, vertelt de McLaren-coureur eerlijk. “Ik heb dan echt moeite met iets eten of drinken. Tegenwoordig kan ik het wel op een goede manier gebruiken. Er is nou eenmaal veel druk. Als je ook maar een centimeter ernaast zit (op de baan, red.), gaat het mis. Dat zet je wel onder druk. Het is een gevoel dat je ook niet in andere sporten tegenkomt.”

Coureurs verliezen tijdens een race soms een aantal kilo aan gewicht, voornamelijk door het vele zweten. Hoe zorgt Norris ervoor dat hij niet veel gewicht verliest? “Er zijn manier om daar mee om te gaan”, vertelt de McLaren-coureur. “Sommige dagen kan ik meer eten, sommige dagen kan ik niks eten. Vloeistoffen zijn dan de beste manier om toch iets binnen te krijgen.”

Twee kilo

Toch is genoeg drinken tijdens een race ook een probleem voor de jonge coureur. “Ik drink niet tijdens een race”, onthult Norris. “Ik heb ook vaak geen waterfles in de auto. Denk dat ik in mijn carrière maar één of twee keer tijdens een race heb gedronken. Waarschijnlijk is dat niet het beste om te doen, in Zandvoort verloor ik zelfs twee kilo. Het is niet goed voor je, maar ik houd nu eenmaal niet van drinken tijdens de race.” De Brit is echter nog niet ziek geworden door zijn voorkeuren.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!