Lando Norris kwam tijdens de Grand Prix van Nederland als eerste over de streep. De Engelsman had gedurende de race een gat getrokken van 22 seconden naar rivaal Max Verstappen – de MCL38 bleek opnieuw de beste auto op de grid. Teambaas Andrea Stella is verheugd over de snelheid van McLaren en hoopt iets te doen wat tot nu toe alleen Sebastian Vettel is gelukt.

McLaren maakt zich in deze tweede seizoenshelft op voor een grote titelslag. Met nog negen races op de kalender is het gat naar kampioenschapsleider Red Bull nog maar dertig punten. Ook Lando Norris weet dat hij serieus kans maakt op zijn eerste rijderstitel. McLaren-teambaas Andrea Stella streeft vanaf nu naar een perfecte score in elk raceweekend en wil zo Sebastian Vettel achterna.

“Het constructeurskampioenschap stond altijd al op het spel,” zei Stella na het raceweekend in Zandvoort. “Maar ook bij de coureurs willen we absoluut onze focus houden. We hebben al gekeken naar wat Sebastian Vettel in 2013 deed. Waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Zolang we ons maar blijven focussen – we moeten er wel in geloven dat dit ook voor ons mogelijk is.”

Sebastian Vettel tekende in 2013 voor zijn vierde en laatste titel met Red Bull. In de eerste seizoenshelft won hij slechts vier van de tien races, maar na de zomerstop kwam hij steevast als eerste over de streep. Het leverde hem een record van negen achtereenvolgende overwinningen op. Max Verstappen wist dat record in 2023 uit te breiden.

‘Blijft afhankelijk van het circuit’

“Vanuit een prestatieoogpunt was het een zeer bemoedigend weekend,” vatte Stella de GP van Nederland samen. “Tegelijkertijd leende dit circuit zich heel goed voor onze auto. Na Hongarije zei iedereen ook: ‘Ah, McLaren wordt elke race P1 en P2′. Maar het blijft op dit moment gewoon afhankelijk van het circuit. Al moet ik toegeven dat dit resultaat nog steeds boven verwachting was”, besloot hij.

McLaren wil in de tweede seizoenshelft Sebastian Vettel achterna – de Duitse coureur won in 2013 alle races na de zomerstop (Motorsport Images)

