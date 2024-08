Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel gunt Mick Schumacher het tweede Williams-stoeltje. Na zijn optreden tijdens het raceweekend in Zandvoort zit vaste rijder Logan Sargeant op de schopstoel; in de derde vrije training reed hij zijn auto voor de zoveelste keer in de prak. Vettel denkt dat Schumacher een kans verdiend bij Williams, al zijn er meer coureurs die zich willen bewijzen.

“Als het aan mij lag, zou ik de voorkeur geven aan Mick (Schumacher, red.),” zei Sebastian Vettel deze week tegen BILD. “Natuurlijk ben ik een beetje bevooroordeeld omdat hij mijn vriend is, maar in mijn ogen is hij de beste oplossing.” Vettel is idolaat van Mick’s vader, de legendarische Michael Schumacher, en heeft zich vaker opgeworpen als mentor voor de jongste Schumacher-telg.

‘Enorm volwassen geworden’

De viervoudig wereldkampioen wil benadrukken dat Mick Schumacher na zijn teleurstellende stint met Haas veel heeft kunnen groeien. “Mick heeft twee jaar ervaring in de Formule 1 als coureur en heeft door zijn huidige rol als reservecoureur bij Mercedes een zeer brede technische kennis opgedaan”, legde hij uit. Volgens Vettel is dat een goede reden om hem in de Williams te zetten. “Hij kent de Mercedes-motor en is als persoon enorm volwassen geworden sinds hij Haas heeft verlaten.”

“Mick is gewoon een goede coureur,” voegde Vettel toe. “Hij heeft de Formule 2 en Formule 3 gewonnen – dat is best een hele prestatie en hij is nu alleen maar verder gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat hij indruk zou kunnen maken bij Williams. Vooral omdat hij, in tegenstelling tot andere kandidaten, de Formule 1-coureurs en de circuits goed kent. Dat is een groot voordeel. Ik hoop dat hij de kans krijgt en de wereld kan laten zien waartoe hij in staat is. Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt bij Haas, maar de auto was niet competitief. Daardoor hebben veel mensen nog steeds een verkeerd beeld van hem”, besloot hij.

Volgens de laatste geruchten maakt Schumacher een goede kans op het tweede Williams-stoeltje. Echter, er zijn meer kapers op de kust. Red Bull-reservecoureur Liam Lawson zou ook meedingen naar een plekje op de grid. De 22-jarige Nieuw-Zeelander gooide hoge ogen toen hij in 2023 mocht invallen voor Daniel Ricciardo.

