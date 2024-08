Andrea Kimi Antonelli mag in Monza de eerste vrije training rijden. Dat bevestigde Toto Wolff tijdens het raceweekend in Zandvoort. De Formule 2-coureur is de voornaamste kandidaat om Lewis Hamilton in 2025 op te volgen, wanneer de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari vertrekt.

De jonge Italiaanse coureur wordt al langer in verband gebracht met Mercedes, maar mag op Monza voor het eerst officieel achter het stuur van de W15 kruipen. Toto Wolff bevestigde na de race in Zandvoort dat Antonelli tijdens de Italiaanse Grand Prix de eerste vrije training rijdt.

Antonelli werd tijdens het weekend in Zandvoort achttien jaar, waardoor de Italiaan niets meer in de weg staat om in de koningsklasse uit te komen. Op de vraag van Formula1.com of de coureur een vrije training voor zijn verjaardag krijgt, antwoordde Wolff bevestigend: “Dat is een goed idee. Laten we dat doen.”

Debuut op Monza

De Formule 2-coureur rijdt al sinds 2019 voor het juniorteam van Mercedes, en groeide als coureur op bij de Zilverpijlen. “Het wordt echt een emotioneel moment. We volgen hem al sinds hij elf was en een babykartcoureur”, vertelt Wolff. “Om hem vrijdag in VT1 te zien rijden, in Monza, voor de tifosi, met een Italiaans kind in een competitieve auto. Ik denk dat dat iets is waar iedereen in Italië erg trots op kan zijn.”

Naar verluidt blijft het voor Antonelli niet voor lang bij slechts een uurtje rijden in de W15. De Italiaan is nog altijd de grootste kanshebber om Lewis Hamilton bij de Duitse renstal op te volgen. Wolff maakte echter nog geen aanstalten om Antonelli’s promotie voor 2025 te bevestigen. “Daarna zien we wel verder”, was het enige wat de Oostenrijker zei.

