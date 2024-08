Red Bull-teambaas Christian Horner is niet gediend van de vele speculaties over Max Verstappen. In de media wordt al langer gesuggereerd dat de Nederlander een transfer naar rivaal Mercedes overweegt. Horner haalde dit weekend uit naar Toto Wolff, die de geruchten rondom Verstappen en Mercedes blijft voeden.

Mercedes heeft nog altijd geen tweede coureur gecontracteerd voor 2025. Andrea Kimi Antonelli wordt klaargestoomd voor zijn debuut, al heeft teambaas Toto Wolff meerdere keren laten blijken dat hij eigenlijk Max Verstappen zou willen vastleggen. Nu Red Bull het in de ontwikkelingsstrijd aflegt tegen McLaren, draait de geruchtenmolen overuren. Echter, Christian Horner benadrukt dat de situatie rondom Verstappen nooit ter discussie heeft gestaan.

‘Wij zijn tevreden’

“Het verbaast me hoeveel er in de media gediscussieerd wordt over dit onderwerp”, zei de Red Bull-teambaas tijdens het raceweekend in Zandvoort. “De situatie met Max (Verstappen, red.) is altijd duidelijk geweest. Wat anderen ook zeggen, wij zijn tevreden met waar we staan.” Horner gaf toe dat zijn team een snellere auto dient te bouwen, al haalde hij daarbij ook uit naar de bolides van Mercedes.

“Het is aan ons om te leveren”, aldus de 50-jarige Brit, “maar het is niet alsof de auto’s van Toto Wolff zo goed presteren.” Mercedes won in aanloop naar de zomerstop weliswaar drie Grands Prix, maar moest op Zandvoort genoegen nemen met de zevende en de achtste plaats. “Elk contract heeft een aantal elementen gericht op prestaties”, doelde Horner op huidige overeenkomt met Verstappen. “Zolang wij een competitieve auto leveren, weten we precies wat de situatie is.”

Hij benadrukte dat de GP van Nederland wat dat betreft een leerzame race is geweest. “We hebben de auto’s in verschillende specificaties getest en ik denk dat dat ons eigenlijk veel waardevolle informatie heeft opgeleverd”, legde Horner uit. “De feedback van de coureurs over de set-up is ook zeer veelbelovend. Dit geeft een duidelijke richting aan onze technici”, besloot de teambaas.

