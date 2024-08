Max Verstappen moest voor de ogen van de Nederlandse fans zijn meerdere erkennen in Lando Norris – de 24-jarige Brit van McLaren troefde zondag zijn titelrivaal af op het circuit van Zandvoort. Na een ‘bittere nederlaag’ voor Verstappen en Red Bull, denkt men in het buitenland dat het kampioenschap nog open ligt. Dit schreven de buitenlandse media over de GP van Nederland!

LEES OOK: Max Verstappen berust in tweede plaats: ‘Ik kan ze niet allemaal winnen’

Volgens BBC is het niet uitgesloten dat Lando Norris zijn Nederlandse concurrent het kampioenschap gaat ontzeggen. De Britten zagen hoe Norris’ McLaren snel afrekende met het ooit zo ongenaakbare Red Bull. “Het gat is nog altijd groot, maar als Norris zo blijft rijden, zou het zomaar mogelijk kunnen zijn”, aldus het medium. “Hij kon Verstappen in die eerste rondes makkelijk bijhouden, dus met zijn snelheid zit het wel goed. McLaren maakte dan ook een zorgeloze indruk.”

“Eenmaal aan de leiding reed Norris weg met ongeveer een halve seconde per ronde”, vervolgt het verslag. “Verstappen was volslagen machteloos en zag zijn thuisrace voor het eerst aan zijn ogen voorbij gaan. Norris had de leiding volledig in handen en liet een van de meest dominante overwinningen van het seizoen ziet. Hij wreef zijn verpletterende vorm er nog eens extra in door in de laatste ronde de snelste tijd te rijden en Lewis Hamilton met slechts 0,067 seconde te verslaan.”

LEES OOK: Norris niet te stuiten: ‘Wist vanaf vijfde ronde al dat ik ging winnen’

Onze oosterburen spreken van een ‘bittere nederlaag’ voor Max Verstappen. “Na drie jaar op rij te hebben gewonnen, heeft hij een negatieve primeur in eigen land”, schrijft BILD. “Dit hebben we heel lang niet gezien.” Toch zijn de Duitsers sceptisch over een titelstrijd. “Het is onwaarschijnlijk dat Lando Norris het kampioenschap weer spannend kan maken”, schrijven ze daar. “McLaren is de favoriet in het constructeurskampioenschap, ondanks de achterstand op Red Bull. In tegenstelling tot Sergio Pérez kwam Norris’ teamgenoot Oscar Piastri als vierde over de finish. Dit werd mogelijk gemaakt door McLaren, dat momenteel de snelste auto in de Formule 1 heeft.”

(Tekst gaat verder onder foto)

De Buitenlandse media zagen hoe Max Verstappen voor het eerst werd afgetroefd tijdens de GP van Nederland (Motorsport Images)

‘Verstappen niet langer onaantastbaar’

“Met nog negen races te gaan lijkt Max Verstappen niet langer onaantastbaar”, pennen de Italianen van La Gazzetta dello Sport. “Bij de start rekende de Nederlander van Red Bull af met rivaal Lando Norris. Echter, in ronde achttien haalde de Engelsman hem in en hield hij de leiding met veel autoriteit vast.” Uiteraard heeft de roze sportkrant ook oog voor Charles Leclerc, die op een verrassende derde plek eindige.

“Leclerc finishte als derde in een zeer bemoedigende race in de aanloop naar de GP van Monza”, leest het verslag. “Met een vroege stop in ronde vijfentwintig veroverde hij P3 om daarna Oscar Piastri achter zich te houden; de Australiër finishte als vierde op ruim zevenentwintig seconden van zijn winnende teamgenoot. Carlos Sainz werd vijfde vanaf de tiende plaats op de grid; het bevestigt dat Ferrari beter was dan in de kwalificatie en een beetje optimisme wel gerechtvaardigd is.”

Tenslotte tikken onze zuiderburen Red Bull op de vingers; het team van Max Verstappen zou een verslagen indruk hebben gemaakt op Zandvoort. “Het is lang geleden dat Red Bull nog eens zo hopeloos in het verlies werd gefietst”, aldus HLN. De verslaggever van dienst stelt dat ‘Oscar Piastri Verstappen wellicht ook had kunnen inhalen’, ware het niet dat McLaren te lang wachtte met een bandenwissel. Voorspellen ze in België ook een titelstrijd? “We zouden het ‘haalbaar’ noemen, al is Norris’ tegenstander ene Max Verstappen”, luidt het verslag. “Niemand die zie goed het onderste uit de kan te halen.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Italië

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!