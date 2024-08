Met een zeldzaam groot machtsvertoon doorbreekt Lando Norris de zegereeks van Max Verstappen in Zandvoort. Na drie opeenvolgende overwinningen heeft de wereldkampioen in zijn thuisrace geen schijn van kans tegen de Brit. “Wat een heerlijk gevoel om Max in te halen.”

Lando Norris raakt geen seconde in paniek als hij bij de start opnieuw de leiding direct kwijtraakt, ditmaal aan Max Verstappen. De Brit weet dat hij met zijn superieure McLaren MCL38 eindelijk een wapen in handen heeft waarmee hij zijn vriend en rivaal kan verslaan, zoals ook snel blijkt. Wanneer Norris de wereldkampioen eenmaal te grazen heeft genomen, gaat hij ervandoor zoals Verstappen dat vorig jaar in de RB19 deed. Op de finish is het verschil met Verstappen ruim twintig seconden, meer dan een eeuwigheid in de Formule 1.

“Simpelweg geweldig”, meent Norris, die de tweede GP-zege uit zijn loopbaan boekt. Natuurlijk bedankt hij direct zijn team. “Dit voelt fantastisch. Het was zeker geen perfecte race, omdat ik bij de start de leiding kwijtraakte”, stelt hij. “Maar daarna liep de auto geweldig en kon ik Max weer inhalen: een heel lekker gevoel. Vanaf dat moment was het een strakke race, maar zeer vermakelijk. Ik wist vanaf de vijfde ronde of zo al dat ik ging winnen, want mijn tempo werd beter en dat van Max juist minder. Toen ik eenmaal in schone lucht reed, kon ik ook makkelijk wegrijden.”

In het wereldkampioenschap snoept Norris acht punten van zijn achterstand (nu nog 70) op Verstappen af. In de slotronde noteert hij achteloos nog de snelste rondetijd, goed voor een bonuspunt. Het zegt veel over de huidige dominantie van McLarens MCL38.