Max Verstappen reageerde zondagmiddag berustend op zijn tweede plaats tijdens de Dutch GP in Zandvoort. Volgens de drievoudig wereldkampioen van Red Bull zat er dit keer niet meer in en had de McLaren van winnaar Lando Norris eenvoudigweg meer pure snelheid.

“Het liefste had ik deze race gewonnen natuurlijk, maar ik kan ze helaas niet allemaal winnen”, richtte Max Verstappen zich meteen na afloop in een interview op de grid tot de tienduizenden fans op de tribunes.

Verstappen had zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de race, die hij de afgelopen drie jaar had gewonnen. Bij de start wist hij echter meteen Norris, zijn Britse rivaal op pole, te verschalken. Maar nog in het eerste deel van de race wist Norris hem met DRS te passeren om vervolgens verder uit te lopen. Op de finish bedroeg het verschil tussen de twee ruim twintig seconden. “Ik kan niet sneller, de auto reageert niet op de dingen die ik wil”, zei Verstappen onderweg over de boordradio.

Na afloop tegen interviewer Giedo van der Garde: “We hebben vaak een goede start en dat was vandaag gelukkig ook het geval. Daarna probeerde ik mijn eigen race te rijden. Dat heb ik ook gedaan. Dit was mijn race. Meer dan dit zat er niet in. Ik ben blij met P2 en hoop dat iedereen ervan genoten heeft.”

