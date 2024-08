Mercedes-teambaas Toto Wolff verkeerde lang in de veronderstelling dat hij voor 2025 Max Verstappen zou kunnen losweken bij Red Bull. De Duitse renstal kiest voor komend seizoen echter voor talent Andrea Kimi Antonelli als tweede rijder naast George Russell. Maar dat betekent niet dat de deur voor 2026 dicht is voor Verstappen, erkent de Oostenrijker. “We willen nog steeds alle opties openhouden op dezelfde manier zoals hij dat ook doet”, vertelt Wolff in Zandvoort.

– Was er een moment dit jaar dat je dacht dat het een realistische optie was voor volgend jaar om Max Verstappen vast te leggen?

“Ik dacht het hele jaar dat er een mogelijkheid was. Het is nog steeds onrustig bij Red Bull. Niet alleen vanwege prestatieredenen, maar ook vanwege interpersoonlijke kwesties waarvan we ons allemaal bewust zijn. En daarom dacht ik dat de deur nooit helemaal dicht was. In de zomer kwamen we samen tot de conclusie dat we niet moesten wachten tot er iets zou gebeuren, voordat we ons committeerden voor 2025. Dat was een gezamenlijke gedachte.”

– Kun je dan zeggen dat de deur voor Max bij Mercedes wel wagenwijd openstaat voor 2026? Of een klein beetje? Is er een mogelijkheid?

“Binnenkort zullen we officieel bevestigen wie er in de tweede stoeltje zit, als teamgenoot van George. En de twee coureurs die in de auto zitten zullen onze volledige steun hebben, 100 procent. Ik ga het seizoen in 2025 in met twee coureurs die we alle kans geven om te presteren. En daarom wil ik het nu nog niet hebben over de line-up van coureurs in 2026.”

– Je hebt in het verleden gezegd dat je zelfs een handstand zou doen om Max Verstappen in het team te krijgen.

“Ik heb in de zomer een handstand geprobeerd, het deed echt pijn aan mijn pols. Maar serieus, mijn opmerking over de handstand maakte ik op het moment dat we nog geen coureur hadden voor volgend jaar. En toen was Max de voor de hand liggende kandidaat of zelfs de best mogelijke kandidaat. Nu hebben we twee coureurs en iedereen in het team staat er volledig achter.”

– Ben je niet bang dat de speculaties doorgaan over de sportieve toekomst van Max Verstappen? Want er is nog steeds veel onrust bij Red Bull.

“Dat is oké. Wat ik leuk vind aan Max, zijn manager Raymond en zijn vader Jos is dat we openhartig met elkaar praten, zonder verborgen agenda’s. We zitten al te lang in deze wereld. We hebben een beslissing genomen voor 2025 en hopelijk wordt dat ook de line-up voor 2026. Maar dat betekent niet automatisch dat de deur voor Max bij ons dicht is in 2026 of daarna. We willen nog steeds alle opties openhouden op dezelfde manier zoals hij dat ook doet.”

– Je hebt eerder gezegd dat je het gevoel hebt dat op een bepaald punt jullie routes elkaar zullen kruisen. Is dat iets wat nog steeds in je achterhoofd zit?

“Ja, dat is zo. Ergens heb ik dat gevoel. Maar ik weet niet wanneer dat zou kunnen zijn. Of het nu in 2026 is of drie jaar later, ik weet het nog niet.”

