Wordt Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon voor de rest van 2024? Red Bull is naar verluidt met Williams aan het onderhandelen om Logan Sargeant met onmiddellijk ingang door de Nieuw-Zeelander te vervangen. Dat is in ieder geval alvast slecht nieuws voor Mick Schumacher.

Lawson is momenteel de reservecoureur bij Red Bull en zusterteam Visa RB, en maakte vorig jaar als vervanger van Daniel Ricciardo grote indruk. Met meer coureurs dan beschikbare zitjes denkt Red Bull erover na om Lawson aan een andere renstal uit te lenen. Volgens PlanetF1 zijn onderhandelingen al gaande tussen Williams en Red Bull om Lawson in Monza achter het stuur van de FW46 te zetten.

Voor Mick Schumacher is dat slecht nieuws, nadat eerder Mercedes-teambaas Toto Wolff de Duitser nog naar voren schoof als vervanger van Sargeant. Het contract van Sargeant zelf loopt eind 2024 al af, maar de aanhoudende slechte prestaties van de Amerikaan zouden reden zijn om al vroegtijdig afscheid van hem te nemen. De grote crash tijdens de derde vrije training in Zandvoort was naar verluidt voor Williams de druppel die de emmer deed overlopen.

Horner staat ervoor open

Red Bull-baas Christian Horner bevestigde al tegen de pers in Zandvoort dat hij wel overweegt om Lawson uit te lenen, mits beide partijen het eens kunnen worden over de voorwaarden. “Het hangt af van de voorwaarden en, als we hem terug nodig hebben, zouden we hem dan terugkrijgen”, zei Horner. “Zeker als ze volgend weekend een coureur nodig hebben, zouden we daarvoor openstaan. Maar dat is meer een vraag voor Williams dan voor ons om te beantwoorden.”

