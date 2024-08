Naast alle influencers, BN’ers en vips kreeg het GP-weekend in Zandvoort ook weer bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. De koninklijke familie is sinds 2021 al vaste klant tijdens het Nederlandse racefestijn. Zijne Majesteit is groot fan van het evenement en hoopt Zandvoort nog lang op de Formule 1-kalender terug te vinden.

Zandvoort keerde – met behulp van het succes van Max Verstappen – in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De afgelopen vier edities waren steevast uitverkocht en het evenement werd international gelauwerd voor de unieke organisatie. Toch is de toekomst van het Nederlandse nummer nog niet zeker. Koning Willem-Alexander steunt het behoud van een GP op Zandvoort en hoopt Verstappen nog vaak in eigen land te kunnen bewonderen.

“Het is fantastisch om al deze mensen op de tribunes te zien en er staat hier een geweldige organisatie”, zei onze vorst dit weekend tegen De Telegraaf. “Ook in het buitenland hoor je vaak lovende verhalen over de Grand Prix hier in Zandvoort en het is duidelijk dat deze race een voorbeeld is voor de hele Formule 1.”

“Ook als je kijkt naar de logistiek en naar duurzaamheid, met zoveel mensen die op de fiets en met het openbaar vervoer naar het circuit komen”, voegde hij eraan toe. “Of ze door moeten gaan na 2025? Daar ga ik niet over, maar het zou geweldig zijn als deze race zo lang mogelijk blijft bestaan. Het is fantastische reclame voor Nederland.”

