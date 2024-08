Lando Norris kwam vorige week als winnaar uit de bus tijdens de Grand Prix op Zandvoort – de Engelsman reed een beheerste race en trok een gat van 22 seconden naar rivaal Max Verstappen. Norris gebruikte een bekende uitspraak van Verstappen om de wedstrijd samen te vatten. “Simply lovely,” klonk het over de boordradio. Volgens Daniel Ricciardo is de Nederlander daar waarschijnlijk niet van gediend.

‘Simply lovely’ is inmiddels een van de bekendste slogans van Max Verstappen. Op Zandvoort was het echter Lando Norris die zijn race als zodanig omschreef. Was het commentaar van de Brit een plaagstootje naar zijn grootste rivaal in de strijd om de titel? Daniel Ricciardo, die goed bevriend is met beide coureurs, was de boordradio ook opgevallen. Volgens de Australiër kan Norris maar beter oppassen met wat hij zegt.

“Ze zijn allebei buitengewoon getalenteerd,” zei Ricciardo over de aanhoudende strijd tussen Norris en Verstappen. “Ik heb het genoegen gehad om teamgenoten te zijn met beiden. Ik denk dat het zelfvertrouwen van Lando (Norris, red.) groeit naarmate hij meer tijd in de sport doorbrengt en meer successen boekt. Je moet ook wel heel zelfverzekerd zijn om na de race een ‘simply lovely’ te laten horen.”

“Hoe goed Verstappen en Norris ook bevriend zijn, ik weet hoe competitief Max is,” voegde Ricciardo eraan toe. “Ik denk niet dat hij gediend is van die boordradio, dus we zullen zien hoe hij dit weekend reageert.” McLaren en Red Bull staan voor een nieuwe krachtmeting in de vorm van de Italiaanse Grand Prix op Monza.

Ricciardo

Ricciardo, die het gevecht in de voorhoede vanuit zijn VCARB 01 gadeslaat, heeft nog altijd geen contract getekend voor het aankomende seizoen. Na veel speculatie over zijn toekomst in de sport, heeft de achtvoudig racewinnaar in ieder geval de zomerstop overleefd.

“Mijn intentie is uiteraard om in de sport te blijven, maar de tijd zal het leren,” aldus Ricciardo. “Er is niets vastgelegd voor volgend jaar, maar sommige dingen zullen in de nabije toekomst bevestigd worden. Voor mij is het nu belangrijk om me te concentreren op wat ik doe achter het stuur; daardoor worden mijn kansen uiteindelijk alleen maar groter.”

