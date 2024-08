Met een marge van bijna een halve minuut won Lando Norris afgelopen zondag in Zandvoort de Dutch GP. Bij Red Bull maakt iedereen, inclusief Jos Verstappen, zich inmiddels grote zorgen over McLarens opmars. Niet nodig, gelooft analist Davide Valsecchi: “Ik denk dat McLaren in Monza niet eens gaat winnen.”

De dreun in de duinen kwam hard aan bij Red Bull, dat met Max Verstappen achter het stuur jarenlang onaantastbaar bleek. Het kunstje in Zandvoort van Lando Norris, die in in de slotronde met ‘afgetrapte banden’ nog een WK-bonuspunt scoorde met de snelste tijd, zorgde voor nogal wat gespreksstof. McLarens MCL38 is de beste auto van dit moment. Maar zal dat ook het geval zijn op het Autodromo Nazionale Monza?

‘Rijderstitel is al vergeven’

De hogesnelheidstempel, veel lange stukken en weinig bochten, vereist heel andere vaardigheden van een Formule 1-auto dan Circuit Zandvoort. Davide Valsecchi, analist van F1TV, heeft zo zijn twijfels en denkt niet dat McLaren in Monza gaat winnen.

Volgens de Italiaan zal de vierde wereldtitel van Verstappen in de resterende negen races niet in gevaar komen. “Ben je gek: niet met Max achter het stuur.”

De marge met Verstappens enige serieuze uitdager, Norris, bedraagt zeventig punten. “Ik geloof niet dat McLaren met zo’n superieure auto net als Max zomaar negen races op rij gaat winnen. Bij de coureurs kunnen ze de wereldtitel vergeten”, stelt Valsecchi. “Die is vergeven. Maar bij de constructeurs daarentegen verwacht ik dat McLaren de titel wel gaat veroveren.”

