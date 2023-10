In de Formule 1-bubbel waarin velen zichzelf te serieus nemen is Davide Valsecchi een verademing. Bij de voormalig Formule 2-kampioen, tegenwoordig analist van Sky Italia, is de lach nooit ver weg. Toch verging het lachen hem toen hij door zijn werkgever een race werd geschorst na een mislukte grap. “Ik maak altijd grappen op tv, dat ga ik niet veranderen.”

Een gesprek met Davide Valsecchi is altijd een feestje. De Italiaan uit Eupilio, een dorpje ten noorden van Monza, neemt nimmer een blad voor de mond en zit vol zelfspot. Of het nu gaat om de strategische fouten van Ferrari, zijn verbale uitglijder op televisie of de overtollige kilo’s waar volgens hem niet tegenaan te sporten valt. “Ik fiets, ik zwem, ik loop hard, ik doe alles, maar het probleem is dat ik teveel van lekker eten hou”, zegt hij met een lach, ondertussen met één hand theatraal wrijvend over zijn bolle buikje.

Serieus kan Valsecchi (36) ook zijn. Bloedserieus zelfs als het over zijn eigen autosportcarrière gaat. De Italiaan werd in 2012 – in zijn vijfde seizoen – eindelijk kampioen in de GP2-klasse, de voorloper van de huidige Formule 2. Sinds de invoering van de GP2 in 2005 tot en met de Formule 2 van afgelopen seizoen (de GP2-klasse werd in 2017 opgevolgd door de hernieuwde Formule 2, red.) drongen de kampioenen bijna altijd door tot de koningsklasse. Slechts drie coureurs wisten de horde nooit te nemen: Valsecchi (2012), Fabio Leimer (2013) en Felipe Drugovich (2022). De laatste staat overigens wel als testcoureur onder contract bij Aston Martin en hoopt nog altijd op een serieuze kans.

Valsecchi: ‘Ik verdiende de kans echt’

“Ik was er zo dichtbij. Er zijn meer coureurs die de kans gemist hebben, maar ik verdiende het echt”, meent Valsecchi. In het jaar na zijn GP2-titel werd de Italiaan reservecoureur bij het F1-team van Lotus, het huidige Alpine. Zijn ultieme kans op een F1-zitje diende zich tijdens het seizoen aan toen Kimi Räikkönen geblesseerd raakte aan zijn rug. Valsecchi rekende op een invalbeurt, maar het team koos voor de ervaring van Räikkönens landgenoot Heikki Kovalainen. Het betekende een klap in het gezicht voor de Italiaan.

Davide Valsecchi interviewt Lewis Hamilton in 2017 (Motorsport Images)



“Ik vind het nog steeds ontzettend jammer dat het zo gelopen is. Op het moment zelf was ik woedend en verbitterd”, herinnert hij zich. “Ik geloof dat ik genoeg kwaliteiten bezat die nodig waren te slagen in de Formule 1. Ik was goed in de race, had de snelheid, was sterk qua inhalen en verdedigen en bovendien vrij constant. Kortom, goed genoeg voor de Formule 1. Misschien niet voor de absolute top, maar wel voor de subtop. In het jaar dat ik kampioen werd, eindigden acht coureurs achter me die later wel doorstoomden naar de Formule 1.”

Hij somt de namen moeiteloos op. Hij zal het vaker gedaan hebben. Esteban Gutiérrez, Max Chilton, Giedo van der Garde, Marcus Ericsson, Felipe Nasr, Jolyon Palmer, Rio Haryanto en Brendon Hartley. “Ik versloeg ze, dus ook in de Formule 1 had ik ze kunnen verslaan.”

In één adem voegt Valsecchi eraan toe veel respect te hebben voor de nieuwe generatie coureurs op de grid, aangevoerd door Max Verstappen. “De nieuwe sterren zijn van een ongelooflijk hoog niveau. Van de ouderen kan alleen Lewis Hamilton met ze wedijveren, de rest is vernietigd, inclusief Sebastian Vettel als viervoudig wereldkampioen. Ik voel me van binnen nog steeds coureur, maar de nieuwe sterren zijn drie niveaus hoger.”

‘Ik voel me meer coureur dan journalist’

Inmiddels prijst hij zich gelukkig dat hij toch de Formule 1 heeft gehaald, zij het niet als coureur. “Eerst had ik de pech dat ik geen kans kreeg op een Formule 1-zitje, later het geluk dat ik voor Sky Italia de Formule 1 mag volgen. Ik mag doen wat ik leuk vind, dat koester ik. Maar om eerlijk te zijn, voel ik me van binnen nog steeds meer coureur dan journalist.”

Valsecchi heeft als ex-coureur de inhoudelijke kennis van de sport, waarmee hij de charmante presentatrice Federica Masolin, het stralende gezicht van de Formule 1 in Italië, kan aanvullen waar nodig. Toch heeft hij wel degelijk een achilleshiel, beseft Valsecchi. Hij vindt het moeilijk kritisch te zijn op de prestaties van de coureurs: “Ik houd van ze allemaal.”

Dan: “Ik denk bijvoorbeeld dat er betere coureurs op de grid zijn dan Daniel Ricciardo. Ik ben alleen niet het type die vervolgens zegt dat hij het slecht doet. Maar ik constateer het wel wanneer hij een fout maakt, zoals bij de Dutch GP in Zandvoort. Eerst was er de crash van Piastri, waardoor er een gele vlagsituatie ontstond. Ricciardo zag het niet. Dat was fout één. Daarna zag hij Piastri stilstaan, hij schrok en blokkeerde zijn banden. Fout twee. En vervolgens crashte hij zelf om Piastri te ontwijken en vergat daarbij het stuur los te laten, waardoor hij zijn middenhandsbeentje brak. Fout drie. Drie stomme fouten op een rij, waardoor hij een paar races heeft gemist en zijn team en zichzelf te kort heeft gedaan. Natuurlijk, dat soort dingen zeg ik wel. Ik ben dan niet kritisch, maar objectief.”

Valsecchi geniet van de raceweekends, zegt hij. Echter, niet alle facetten van het vak bevallen hem. “Oh man, ik haat het reizen. Om die reden droom ik er bijvoorbeeld niet van om voor een F1-team te werken. Ik zou op bepaalde vlakken best van waarde kunnen zijn weet ik, maar het past niet bij mij. Ik ben graag thuis, bij mijn vrouw en onze twee kinderen. Bij een F1-team ben je nog vaker dan huis dan bij Sky nu het geval is. De balans is nu prima en het werken met het team van Sky bevalt me prima.” Lachend: “Wat denk je? Ik werk samen met Federica. Ik kan het goed met haar vinden. Ze is slim, goed in haar werk en ook nog eens heel mooi.”

‘Stom om iemand te schorsen voor een grap’

Over vrouwen gesproken. Eerder dit seizoen, bij de GP van Spanje in Barcelona, kwam Valsecchi in opspraak na een onschuldig bedoelde grap tijdens een gesprek voor de camera met Matteo Bobbi. De twee waren de upgrades van de teams in Barcelona aan het doornemen, toen Bobbi in de live-uitzending zei dat hij verderop ook een fraai update-pakket zag, doelend op een blonde dame in de paddock. “Helaas heb ik me laten vertellen dat je die niet mag testen”, reageerde Valsecchi vervolgens. De grap viel compleet verkeerd bij de kijkers, waarna de leiding van Sky Italia besloot het duo voor een race te schorsen. Ook in Italië worden onschuldig bedoelde opmerkingen soms weggezet onder de noemer van grensoverschrijdend gedrag. Overigens had de dame in kwestie, de Spaanse rallycoureur Christine Giampaoli Zonca, geen enkel probleem met de opmerking, zo vertelde ze later.

Valsecchi nu: “Het was een grap! Het is stom iemand hiervoor te schorsen. Ik heb Christine gesproken uiteraard. Ze vatte het juist op als een compliment. Hoe ik reageerde? Fuck them! Ik ben met mijn gezin naar het strand gegaan.”

“Het was op de maandag na de race dat alle commotie ontstond. Ik was net thuis en had mijn vrouw en kinderen meegenomen naar een restaurant. Ik had mijn telefoon niet bij me, maar toen ik thuiskwam had ik ongeveer 25 berichtjes van Federica. ‘Davide, het is een gekkenhuis aan het worden’. Het spijt me als ik mensen beledigd heb, maar het was een spontane grap, onschuldig bedoeld. Ik maak altijd grappen. Oké, dit was misschien een mislukte grap, maar om daarvoor iemand te schorsen?! Of Sky me juist niet had moeten verdedigen? Dat gevoel had ik ook, maar weet je, het maakt me niet uit. Ze mogen beslissen wat ze willen, maar ik blijf mezelf. Ik ga alleen minder grappen maken.”

Dan nog even over Ferrari, het vaste hoofdthema in de uitzendingen van Sky Italia. Over alle zaken – maar zeker over de eeuwige onrust bij Ferrari – heeft Valsecchi een uitgesproken mening. “Ik vind dat ze er al jaren een verkeerde filosofie op nahouden. Afgelopen seizoen wonnen ze een paar races, ze deden in het begin serieus mee in het constructeurskampioenschap, waarin ze uiteindelijk als tweede eindigden. Maar wat gebeurde er aan het eind van de rit? De teambaas werd ontslagen. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk?”

Valsecchi praat met passie over Ferrari. De situatie gaat hem aan het hart. Regelmatig laat hij een krachtterm ontsnappen.

‘Ik begrijp helemaal niets van filosofie bij Ferrari’

“Vorig jaar was een ongelooflijk positief jaar, tot halverwege het seizoen toen Max Verstappen alles begon te winnen en in Italië iedereen begon te klagen. En dus werd Mattia Binotto ontslagen en kwam er een nieuwe teambaas. Opnieuw. Het is iedere keer hetzelfde liedje. Hoe is het mogelijk? Ik begrijp helemaal niets van de filosofie. Er wordt altijd impulsief gereageerd. Wellicht zit het opgesloten in ons karakter, dat zou kunnen, maar het schort aan stabiliteit, zoals bij Mercedes en Red Bull, en alleen in een stabiele omgeving kun je bouwen. Inmiddels is er binnen het team van alles veranderd en duurt het weer drie jaar voordat men kan zien of de gekozen richting de juiste is? Maar hoeveel overwinningen hebben ze dit jaar al geboekt? Precies, nul! Ik hoop dat de mensen die afgelopen jaar zoveel kritiek hadden inmiddels spijt hebben.”

Ferrari is Italiaans erfgoed, betoogt Valsecchi. “Pirelli is bijna voor de helft in Chinese handen, dat is allang geen Italiaans bedrijf meer. Ferrari wel. Ferrari is 100 procent Italiaans en daar willen we trots op kunnen zijn. Maar waarom zet je dan een buitenlander aan het hoofd? Een Italiaanse coureur van het vereiste niveau is er niet, maar zorg dan in ieder geval voor een Italiaanse teambaas. Ik hoop trouwens wel dat Frédéric Vasseur de tijd wordt gegund en het tij kan keren. In de lagere categorieën was hij in ieder geval een winnaar.”

Zelf heeft Valsecchi geen enkele ambitie bij een F1-team aan de slag te gaan. “Nee, zelfs niet bij Ferrari.” Buiten zijn tv-werk runt hij samen met zijn vader een eigen bedrijfje dat video’s van onroerend goed maakt. “En ik geniet van de vrije tijd met mijn gezin. Mijn leven is goed zoals het nu is.”

