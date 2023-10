Davide Valsecchi, oud-coureur en tegenwoordig journalist voor Sky Italia, is een fan van het eerste uur van Max Verstappen. In eerste instantie had hij in Italië weinig medestanders, maar dat is tegenwoordig totaal anders, vertelt hij tegen FORMULE 1 Magazine. “Dat is typisch Italiaans, we hebben respect voor de kampioenen.”

Onderstaande passages verschenen eerder in editie 13/14 van FORMULE 1 Magazine.

Volgens Davide Valsecchi had Max Verstappen in zijn eerste jaar in de Formule 1 bitter weinig fans in Italië. “Iedere keer moesten de Ferrari’s vechten met Verstappen. Sebastian Vettel moest het in 2017 in de WK-strijd afleggen tegen Lewis Hamilton, onder andere door toedoen van Verstappen. In Singapore crashten beide Ferrari’s nota bene en wie zat ertussen? Juist, Max Verstappen. Maar het was niet eens zijn schuld!”

Lees ook: Ronald Koeman stoort zich aan influencers rond Max Verstappen

“In Italië schreeuwde iedereen moord en brand na ieder incident met Verstappen”, herinnert Valsecchi zich, die in de F1-paddock altijd zijn werk doet aan de zijde van de charmante tv-personality Federica Masolin. “Max was te jong voor de Formule 1, nog niet klaar voor het grote werk. Wat een onzin vond ik dat, ja, ook toen al. Iedereen in de wereld droomt ervan zijn talent te hebben. En wie is er wel klaar op 17-jarige leeftijd? Als iemand er klaar voor was, dan was hij het wel. Verdomme, Max was veel beter dan iedereen in de geschiedenis van de Formule 1 op 17-jarige leeftijd. En dat hij fouten maakte in zijn eerste jaren, dat hoorde erbij. Max was een ruwe diamant die inmiddels geslepen is tot in de perfectie. En nu houdt iedereen in Italië van Max. Men realiseert zich dat hij een groot kampioen is. Dat is typisch Italiaans, we hebben respect voor de kampioenen.”

‘Max maakt elke coureur naast hem kapot’

Volgens Valsecchi is Verstappen waarschijnlijk de personificatie van de complete coureur. “Max gaat als een raket: boem, boem, boem. Het is altijd raak, zo consistent is hij. Zijn beste kwaliteiten zijn de racepace, zijn inhaalacties en zijn scherpe manier van verdedigen. In het verleden heb ik wel eens gezegd dat hij niet bijzonder was in het kwalificeren, maar inmiddels geldt dat niet meer.”

Valsecchi vervolgt: “Elke coureur die je naast hem zet, maakt Max kapot. Elke keer als we denken dat we een zwak punt hebben ontdekt, is dat het jaar erop alweer achterhaald. Op dit moment is hij de beste coureur. Deze jaren worden zijn nalatenschap. Als coureur moet je Verstappen verslaan om te winnen als zijnde de beste coureur in de beste auto. Dat wordt de komende jaren een schier onmogelijke opgave voor wie dan ook.”

Het volledige interview met Davide Valsecchi over zijn carrière als coureur én zijn nieuwe bestaan als F1-journalist verscheen eerder in editie 13/14 van FORMULE 1 Magazine.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!