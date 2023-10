Een Formule 1-liefhebber pur sang is Ronald Koeman niet. De bondscoach van het Nederlands elftal is echter wel gegrepen door de winnaarsmentaliteit van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Daarnaast stoort hij zich aan de influencers die vaak ter meerdere eer en glorie van zichzelf om hem heen hangen, zo vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

Lees het volledige interview in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

In het verleden bezocht Ronald Koeman enkele F1-races, waaronder de legendarische titelrace van Max Verstappen in 2021 in Abu Dhabi. Van een afstandje verwonderde hij zich over de taferelen na afloop. Koeman: “Ik heb Max wel eens ontmoet, maar ik ken hem niet goed. Ik behoor ook niet tot de groep mensen die zich dusdanig belangrijk voelt dat men rondom races op de voorgrond moet treden en in de buurt van Max wil zijn. Ik verwonder me daar wel eens over. Dat was bijvoorbeeld ook in Abu Dhabi het geval. Zonder namen te noemen, maar ik zag daar mensen lopen op de afterparty van wie ik dacht: wat moet jij daar?”

VIDEO: F1-coureurs feliciteren Max Verstappen met derde wereldtitel

Koeman vervolgt: “Dat zijn mensen die zich dan opdringen voor hun eigen ego. Zelf heb ik dat totaal niet. Ik ben niet iemand die bij dat soort gelegenheden op de voorgrond treedt of met Max op de foto moet om daar vervolgens op social media mee te pronken. Ik heb niets met social media, kijk er ook niet op. Mensen creëren er een schijnwereld. Voor YouTubers en dergelijke zit er ook gewoon een verdienmodel achter. Hoe meer volgers, hoe meer geld. Dus als zij zich profileren met Max, heeft dat meer met hun eigen ego en portemonnee te maken dan met erkenning voor de prestatie die Max heeft geleverd. Daar heb ik wel moeite mee.”

Koeman: ‘Interessant eens met Max van gedachten te wisselen’

De huidige bondscoach van Oranje, die vrijdagavond tegen Frankrijk aantreedt, zou weleens met Verstappen van gedachten willen wisselen, zegt hij. “Dat zou ik interessant vinden. Om te praten over wat hij inmiddels bereikt heeft, hoe hij het doet en ook hoe gefocust hij is op de prestatie. Dat laatste vind ik mooi om te zien. Als je ook zag, hoe hij in Zandvoort weer voor het derde jaar op rij won. De omstandigheden veranderden steeds, hij moest een paar keer naar de pits… Eén foutje en hij had niet gewonnen. Maar dat je onder die immense druk dan zo cool blijft, dat vind ik ontzettend knap.”

Lees het volledige interview met Ronald Koeman in het kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine, waarin hij ondere andere ook praat over de overeenkomsten die hij ziet tussen de drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing en Lionel Messi.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!