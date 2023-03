Bij Ferrari hoopt men op een seizoen zonder strategische blunders en betrouwbaarheidsproblemen. De nieuwe baas, Frédéric Vasseur, heeft onmiskenbaar nieuw elan gebracht, maar met zijn komst zijn de problemen nog lang niet opgelost, zo bleek bij de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Desondanks is één ding duidelijk: op Maranello voltrekt zich een stille revolutie.

Gevoel voor stijl en mode kan Italianen niet ontzegd worden. Ook in Bahrein en Saoedi-Arabië loopt het Formule 1-personeel van Ferrari er in de rode teamkleding onberispelijk bij. Er zijn mannen met modieuze ringbaardjes en kapsels die door veel gel strak in model worden gehouden en vrouwen die zich met een elegante flair door de paddock begeven. Een eervolle vermelding is daarbij weggelegd voor persdame Sylvia, die haar kapsel zelfs Ferrari-rood heeft geverfd.

Bij Ferrari dient iedereen zich te houden aan een strak kledingprotocol. In de paddock dragen teamleden dezelfde overhemden, broeken, rugtassen en schoenen. Het team straalt op dat vlak eenheid en klasse uit. Sinds de komst van Frédéric Vasseur als nieuwe teambaas en algemeen directeur van Scuderia Ferrari is er één man die er op eigen wijze mee omgaat. Inderdaad, Vasseur zelf. Bij de Fransman wappert zijn overhemd los over de broek.

Hij bepaalt wat hij doet en hoe hij het doet. Op alle vlakken. Uiterlijk vertoon of egotripperij, het is aan hem niet besteed. Op Maranello is zich in relatieve stilte een revolutie aan het voltrekken, zo lijkt het. Bij Vasseur telt nog slechts één ding: resultaat.

Iets meer dan een jaar geleden rekende iedereen bij Ferrari zich rijk. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden in Bahrein voor een dubbelslag gezorgd, terwijl de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez door technische malheur bij de openingsrace niet eens de streep haalden. Hardop werd gedagdroomd over de wereldtitel in zowel het constructeurs- als het rijderskampioenschap.

“Dat was de grootst denkbare fout, om te denken dat het kampioenschap na één race voorbij was. Dat was toen niet het geval, zoals dat nu ook niet het geval is”, zegt Vasseur na de eerste race van dit seizoen in Bahrein, waar Charles Leclerc de finish niet haalde door, jawel, motorpoblemen en Carlos Sainz naast het podium eindigt. Afgelopen weekeinde, bij de tweede race in Saoedi-Arabië, wordt de opgelopen achterstand op Red Bull eens te meer duidelijk: Sainz en Leclerc eindigen respectievelijk als zesde en zevende. “We moeten onszelf niet bullshitten. We moeten actie ondernemen. Het helpt niet om er alleen over te praten. We kunnen onszelf niet langer voor de gek houden”, baalt Vasseur na die nieuwe teleurstelling.

Een F1-seizoen is een kwestie van de lange adem, weet Vasseur als geen ander. Sinds begin januari staat de gedrongen Fransman, die overkwam van Alfa Romeo, aan het roer bij de Italiaanse renstal. Aan hem de opdracht de hoogtijdagen onder zijn landgenoot Jean Todt te laten herleven. Qua gestalte lijken ze enigszins op elkaar, maar vanzelfsprekend is er meer nodig voor een klassieke wederopstanding. Een nieuwe aanpak, een nieuwe structuur en misschien ook wel een nieuwe cultuur.

De eerste tegenslag van het seizoen: Charles Leclerc stapt al voor de finish uit de auto in Bahrein. Foto: Getty images.

“Er is meer emotie en passie rond Ferrari, maar uiteindelijk draait het – net als bij andere raceteams – om techniek en prestaties”, vertelt Vasseur. Volgens eigen zeggen hoefde hij geen moment na te denken toen hij voor de moeilijkste baan in de Formule 1 werd gevraagd. “Ik moest alleen even overleggen met mijn vrouw. Maar het is duidelijk: als je tennisser bent, wil je Wimbledon winnen. Als je in de Formule 1 werkt, wil je voor Ferrari werken en titels winnen.”

Vasseur (54) heeft een lange staat van dienst in de autosport en was als medeoprichter van AMS in de jaren negentig (later ART Grand Prix) vooral succesvol in opstapklassen als de Formule 3 en Formule 2, met dank aan talenten als Lewis Hamilton, George Russell, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg en ook Charles Leclerc. Met de laatste werkte hij in 2018 al samen bij Alfa Romeo Sauber. Vasseur staat naast zijn gedrevenheid bekend om zijn zakelijke, gestructureerde aanpak. Het is die combinatie die Ferrari het laatste zetje in de rug zou moeten geven. “Het is voor mij een droom om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. De gedachte daaraan motiveert mij en het team iedere dag.”

De laatste van 16 constructeurstitels van Ferrari dateert alweer van 2008, terwijl de laatste rijderstitel in 2007 werd gewonnen, door Kimi Räikkönen. In dat jaar vertrok Jean Todt als teambaas en werd hij opgevolgd door Stefano Domenicali. Het was het begin van een lange periode met Italianen aan het roer en – toeval of niet – sportieve teleurstellingen. Na Domenicali gaven achtereenvolgens Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene en Mattia Binotto het steigerende paard de sporen, maar niemand kreeg het in galop langs de hindernissen. Aan Vasseur de opdracht het tij te keren.

‘De leiding van Ferrari wil wel een hoofdprijs, het liefst voor 2026’

“Vasseur krijgt minstens vijf jaar de tijd om iets neer te zetten”, verwacht Stefano Mancini, toonaangevend F1-journalist van dagblad La Stampa. “Er zijn de laatste jaren teveel veranderingen geweest. Bij andere topteams was meer rust en stabiliteit. Vasseur moet daarvoor zorgen bij Ferrari. En voor resultaat, want de leiding van Ferrari wil wel een hoofdprijs, het liefst voor 2026.”

Onder Binotto keerde Ferrari weliswaar terug aan het front (het team scoorde onder zijn leiding vier zeges en dertien poles) maar aan het eind van de rit werd hij het slachtoffer van de (te) hoge verwachtingen, die zowel bij de tifosi als de Ferrari-leiding waren ontstaan na de bliksemstart van het seizoen. De strategische blunders telden zwaarden dan de poles en de podiums.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft Vasseur van de leiding van Ferrari ogenschijnlijk een vrijbrief gekregen orde op zaken te stellen. Hij werd aangesteld door Ferrari-voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna. Met de laatste heeft hij sinds zijn aanstelling dagelijks telefonisch contact.

Volgens David Coulthard, oud-coureur en analist voor Viaplay, moet Vasseur vooral zien af te rekenen met de Italiaanse cultuur. “Als buitenlander hoeft Fred niet cultureel bewust te zijn. Hij kan zeggen: ‘Jongens, dit is een raceteam, ik ben de baas en dit is hoe we het gaan doen’. En het zal minder gaan over persoonlijke belangen, reputaties of relaties.”

Dat laatste was de achilleshiel van Binotto, vult Mancini aan. “Binotto was al bij Ferrari sinds zijn studietijd. Hij kende iedereen, had een persoonlijke band met de meesten. Dat maakte het voor hem in sommige gevallen niet makkelijker. Vasseur is de nieuwe boss, die kan makkelijker moeilijke beslissingen nemen.”

Frédéric Vasseur in zijn tijd als teambaas bij Alfa Romeo tijdens een onderonsje met Mattia Binotto, toen nog de baas bij Ferrari. Foto: Getty Images.



Vasseur is wat Coulthard betreft de juiste man op de juiste plek. “En hij is een racer. Dat is een ander belangrijk aspect. Binotto was een engineer, Arrivabene een marketingman. Vasseur wordt niet afgeleid door randzaken, hij is enkel gericht op de prestatie van de auto.”

Vanaf begin januari heeft hij de tijd genomen op Maranello alle fouten van afgelopen, samen met de direct betrokkenen, tot in detail te evalueren. Hoewel Vasseur zich diplomatiek uitlaat heeft hij achter de schermen al een aantal pijnlijke maatregelen genomen. Na een jaar waarin rijdersfouten, betrouwbaarheidsissues en strategische fouten ervoor zorgen dat het potentieel van de auto niet optimaal werd benut, is het slachtofferen van Inaki Rueda als hoofd strategie tot dusver de meest in het oog springende ingreep. Meer personele veranderingen zijn aanstaande, zo is de verwachting. De Spanjaard Rueda is inmiddels opgevolgd door de nog pas 28-jarige Ravin Jain.

‘Als je twee weken lang geen progressie boekt in de Formule 1, ben je dood’

Gevraagd naar de achtergronden houdt Vasseur zich op de vlakte. “De strategie gaat niet alleen over de persoon op de pitmuur. Het is de optelsom van heel veel verschillende aspecten, waaronder de software, het team, de communicatiestroom en de man op de pitmuur. Ik heb gekeken wat vorig seizoen wel werkte en wat niet en heb actie ondernomen. Maar het heeft niet zoveel zin alleen op de persoon of alleen op de strategie te focussen. We moeten op alle terreinen verbeteren, zoals dat voor alle teams geldt. In de Formule 1 geldt: als je twee weken lang geen progressie boekt, ben je dood.”

Dood is Ferrari niet, aangeslagen wel door de moeizamen start van het seizoen en de straatlengte achterstand op Red Bull. Bij Vasseur overheerst de realiteitszin. “We moeten niet de fout van vorig jaar maken en denken dat het kampioenschap voorbij is na race één. We weten dat het een lange weg zal zijn. Voor ons, maar ook voor alle anderen.”

