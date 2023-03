Fred Vasseur had zich zijn eerste twee races als nieuwe teambaas van Ferrari heel anders voorgesteld. Zowel in Bahrein als in Saoedi-Arabië was er sprake van een teleurstellend weekend voor Ferrari. Hij blijft brandjes blussen en voelt een zware last op zijn schouders: “We kunnen onszelf niet langer voor de gek houden.”

In de nasleep van de race in Bahrein liet onder andere coureur Carlos Sainz al meteen weten dat er ingegrepen moet worden bij Ferrari. Vasseur onderstreept die woorden. Hij had niet verwacht dat zijn team in deze positie zou belanden, vertelt hij. “We moeten begrijpen waar het misgaat. Erover praten is niet genoeg, we gaan op deze manier niet sneller.”

Dat bleek opnieuw in Jeddah waar Carlos Sainz op P6 eindigde en Charles Leclerc op P7. In 2022 was de sezoenstart veel beter, zelfs met een 1-2 tijdens de eerste race in Bahrein. Door het gebrek aan snelheid en betrouwbaarheid zijn die resultaten nu ver te zoeken: Ferrari staat nu achter Red Bull, Aston Martin en Mercedes in het constructeurskampioenschap.

Harde band

Volgens de teambaas heeft de SF-23 potentie, maar is het in vergelijking met de Red Bull niet voldoende. De Ferrari voldoet tijdens de kwalificatie, maar in de races lukt het niet om het uiterste uit de auto te halen. Dat is een pijnpunt voor Ferrari.

Het grootste probleem zit ‘m momenteel in het gebrek aan tempo in de harde band, ziet Vasseur. “De eerste stint ging aardig goed en Charles had een goede comeback op de softs. Carlos had een redelijk tempo op de mediums, vergelijkbaar met de rest. Maar we verloren het compleet op de harde band.” Op dat punt ligt dan ook de focus qua verbetering.

