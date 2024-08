De teleurstellende resultaten van Red Bull en alles wat er verder op de achtergrond speelt bij het team van Max Verstappen, zorgen ervoor dat ook de druk op teambaas Christian Horner verder toeneemt. Niemand minder dan motorsportadviseur Helmut Marko doet er in de aanloop naar de GP van Italië in Monza een schepje bovenop. “Hij moet nu zijn kwaliteiten laten zien. De problemen verdoezelen zal ons in deze situatie niet helpen”, stelt hij.

Red Bull begon sterk aan het huidige seizoen door zeven van de eerste tien races te winnen, maar de laatste vijf races staat de teller op nul. En vorige week werd tijdens de Dutch GP in Zandvoort pijnlijk duidelijk dat McLaren op dit moment superieur is als het gaat om pure racesnelheid.

Prolongatie van de constructeurstitel lijkt voor Red Bull nu al een moeilijk verhaal te worden. En ook over prolongatie van de coureurstitel van Max Verstappen begint men zich, ondanks de riante voorsprong die hij op dit moment nog heeft, toch al voorzichtig zorgen te maken. Oftewel, er moet snel wat gebeuren, zo schrijft Helmut Marko in zijn eigen column in de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Daarbij zet hij Horner verder onder druk.

‘Het is Ferrari en Mercedes ook overkomen’

“Horner moet nu zijn kwaliteit laten zien. Problemen verdoezelen zal ons in deze situatie niet helpen. Horner heeft ook al fouten toegegeven. We hebben ergens een verkeerde afslag genomen voor wat betreft de balans van de auto. Maar we zijn niet de enigen, het is Ferrari en Mercedes ook overkomen. Alleen McLaren bleef gespaard, elke upgrade werkte voor hen. We zijn zelfkritisch, maar we hebben veel goede mensen die dingen kunnen veranderen.”

Marko nam het overigens ook op voor Jos Verstappen, die na de race in Zandvoort wederom uiterst kritisch was op het team én op Horner. Red Bull gebruikte in Zandvoort verschillende vloeren voor Verstappen en Perez. Verstappen was kritisch op het staaltje reverse engineering, dat slecht uitpakte.

‘Jos is jos, een emotionele jongen’

Marko daarover: “Jos is Jos. Hij is gewoon een emotionele jongen en deed zijn uitspraken zonder een goede analyse. We hebben de laatste tijd een paar ongelukkige resultaten gehad en werden soms geklopt omdat we onze potentie niet optimaal benutten. In Zandvoort hadden we de verkeerde afstelling. We voelen duidelijk de druk, we moeten ons verbeteren en de volgende updates moeten effect hebben.”

Marko verwacht komend weekend op het hogesnelheidscircuit van Monza zondag een spannende strijd tussen McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull. ” We hebben natuurlijk een zware klus voor de boeg. Het team heeft hard gewerkt om de beste afstelling en balans te vinden voor dit ouderwetse circuit. Eén ding is zeker: we zullen niet zo duidelijk verslagen worden als onlangs in Nederland.”

