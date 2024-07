Tijdens de EK-finale van afgelopen zondag rekende het Spaanse nationale elftal met 2-1 af met de Engelsen. Fernando Alonso – die voor het oer-Britse Aston Martin rijdt – was verheugd met een overwinning voor Spanje, al zullen zijn ingenieurs minder blij zijn met het resultaat. “Ik heb nog niemand gesproken”, lachte de Spanjaard in aanloop naar de GP van Hongarije.

LEES OOK: Alonso vindt dat veel coureurs van huidige generatie teveel in de watten worden gelegd

Fernando Alonso hoefde afgelopen weekend eens niet in zijn AM24 te stappen; na een drukke triple header had de Formule 1 een weekendje vrij. Echter, voor de Spaanse sportfanaat viel er nog genoeg te vieren. Het nationale voetbalteam kroonde zichzelf tot Europees kampioen en tennisser Carlos Alcaraz won zijn vierde grandslamtitel op Wimbledon.

“Het was een mooie wedstrijd, ik heb ervan genoten”, zei Fernando Alonso over de EK-finale. “Een kampioenschap als dit komt maar eens in de zoveel tijd, dus om op deze manier te winnen is fantastisch.” Hoe zit het met zijn Britse collega’s, die hun nationale ploeg zondag onderuit zagen gaan tegen de Spanjaarden? “Ik heb nog niemand gesproken, maar hopelijk kunnen we dit vóór de eerste vrije training achter ons laten”, grapte Alonso.

LEES OOK: Formule 1 op de Olympische Spelen? ‘Denk dat dat onwaarschijnlijk is’

Visa España

Ook over de prestatie van Carlos Alcaraz is Alonso te spreken. “We hebben een aantal geweldige jaren gehad met Rafael Nadal”, vervolgde de 42-jarige coureur. “Maar nu doet Carlos het geweldig, hij is zo getalenteerd voor zijn leeftijd.” Alonso baalt dat hij de Spaanse Formule 1-fans voorlopig niet van een feestje kan voorzien. “In het begin kon Aston Martin, zeker tijdens de kwalificaties, zich nog wel eens meten met McLaren en Mercedes“, legde hij uit. “Maar in de laatste vier a vijf weekenden ging het echt bergafwaarts.”

Carlos Sainz‘ manager was ook blij met het resultaat van de EK-finale. De Spanjaard heeft de moeite genomen om Lando Norris (trotse Brit en oud-teamgenoot van Sainz) nog even aan de eindscore te herinneren. ‘2-1, Viva España’, schreef hij op het parkeerbordje van de 24-jarige McLaren-coureur.

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)